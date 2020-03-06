Mercedes-Benz серьезно сократит свою модельную линейку

Как заявил изданию Autocar глава отдела разработок Daimler Маркус Шафер, компания планирует снять с производства хетчбэк B-Class, а также купе и кабриолет S-Class. Думаем, что производитель всерьез взялся за сокращение издержек, так как ему нужны средства для разработки моделей с гибридным и электрическим приводом.

Напомним, серьезный удар по моделям с мощными бензиновыми и дизельными моторами нанесли экологи. Ведь в Европе с середины декабря постепенно вводятся нормы «Евро-7», которые, как ожидается, поставят крест на дизельных моторах.

Коммерческому транспорту это пока не грозит, а вот из моторной гаммы легковых машин «дизели» могут и вовсе исчезнуть. Что касается бензиновых агрегатов, то в историю уйдут 8- и 12-цилиндровые двигатели. То есть, мы рискуем больше не увидеть в салонах дилеров такие машины, как Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-AMG GT.