В каких ситуациях не стоит даже пытаться объехать крупный камень на дороге

Начнем с простого. Естественная реакция каждого водителя на неожиданное появление препятствия впереди — экстренное торможение. Порой оно действительно спасает, но чаще становится причиной аварии. На такие действия не всегда успевают среагировать другие участники движения, которые едут сзади. И какие бы современные системы автоторможения в их машинах не стояли, они не смогут уберечь от столкновения.

Заметим так же, что на электронику в подобных случаях вообще не стоит рассчитывать. Все подобные помощники «заточены» под определение крупных объектов — грузовиков, легковушек, мотоциклов. Есть и системы распознавания пешеходов, которые среагируют даже на собаку средних размеров. Но камень-то гораздо меньше. Да и лазерные радары и камеры систем «автостопа» стоят наверху, под лобовым стеклом. Так что они оказываются бессильны в описанной ситуации и действовать придется самому.

Объехать камень подчас можно, только выехав на встречную полосу. Это может закончиться «лобовухой». Резкий маневр рулем, сделанный в пределах своего направления движения, тоже не пройдет бесследно. Ведь другие водители могут камень не видеть и пойти на обгон как раз во время начала экстренного маневра. Вот вам ДТП, которое может закончиться вылетом в кювет для одной из машин.