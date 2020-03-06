Сколько китайских машин зарегистрировано в России

Всего же в России стоит на учете в ГИБДД 626 500 легковых авто родом из КНР. Больше всего автомобилей марки Chery, зашедшей к нам раньше других китайских автостроителей с памятным седаном Amulet — «чериков» в стране 168 300 штук. На втором месте — Lifan, завоевавший своими низкими (если не сказать — демпинговыми) ценами сердца 152 600 россиян. А на третьем — покинувший нашу страну, но обещающий скоро вернуться Great Wall. На авто этой марки до сих пор катается 117 600 соотечественников. На четвертом и пятом местах Geely и Haval – 111 900 и 16 700 авто соответственно. Число остальных представленных у нас «поднебесных» брендов колеблется в районе арифметической погрешности.

Любопытно при этом, что вопреки устоявшемуся мнению о том, что основные потребители этой продукции — провинциальные жители, больше всего китаййских автомобилей поставлены на учет в столичном регионе:

– Крупнейшим региональным парком китайских автомобилей в стране является Москва. Здесь на начало года стояло на учете 37 900 таких машин. С учетом того, что в Московской области этот показатель составляет 31 400 экземпляров, получается, что в столице с пригородами числится каждый девятый автомобиль из КНР, — комментируют ситуацию эксперты агентства «Автостат»…

Ну а причины недостаточной популярности китайских машин хорошо известны. Главная из них — не развитый вторичный рынок этих транспортных средств, в результате чего продать подержанного «китайца» довольно сложно, а то и вовсе возможно только через traid in. Но это значит чуть ли не пожизненно привязать себя к китайскому автопрому. Широкому распространению «китайцев» мешает и проблема обеспеченности дилеров запчастями. И это уж не говоря о том, что по своим ездовым качествам китайские автомобили уступают всем европейским, японским и корейским конкурентам. Хотя, конечно, по нашпиговонности опциями комфорта равных им нет…