Как общаться с сотрудником ГИБДД, несправедливо обвиняющим в выезде на встречку

Езда по встречной полосе, где это запрещено — штука опасная, поэтому в КоАП РФ есть ч.4 ст.12.15 — «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Она обещает нарушителю либо 5000 рублей штрафа, либо лишение водительского удостоверения на 4—6 месяцев. Понятно, что нагло «рассекающих» по встречному движению граждан, попавших в руки ДПС, совершенно не жаль. Другое дело — водители, оказавшиеся там не специально.
ВОТ — ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
Но существуют дорожные ситуации, когда нарушитель ПДД, по сути, ничего не нарушает, но формально — виноват во «встречке». Классический пример — поворот налево. Чуть-чуть задел колесами сплошную осевую разметку — и дежурящий поблизости служивый обязательно попытается обвинить вас в езде по встречной полосе. При этом, скорее всего, г-н полицейский доподлинно не мог видеть и оценить точное количество злополучных сантиметров, пройденных авто по «встречке».
Их вообще может не быть, просто патрульный оценил происходящее «на глазок». В этом случае следует напирать на то, что сотрудник ГИБДД ошибся. В деле доказывания невиновности очень поможет видео с регистратора вашей машины. Как правило, если вы точно знаете, что невиновны и упоминаете о наличии ролика в беседе с сотрудником, последний, от греха подальше, предпочтет отпустить вас на все четыре стороны, чтобы заняться отловом менее упертой жертвы.
ПОЛОСА-НЕВИДИМКА
Еще одна ситуация, в которой следует напирать на ошибку полицейского и демонстрировать видео — когда дорожная разметка стерта до практически неразличимого состояния. Такие участки попадаются в местах поворотов и разворотов, а также на изгибах трасс, где машины постоянно наезжают на осевую линию, поскольку их водители непроизвольно спрямляют траекторию движения. Притаившийся неподалеку гаишник засекает машину, которая, на его субъективный взгляд, выдвинулась в таком месте на левую сторону проезжей части, останавливает ее и начинает «разводить» водителя на протокол по лишенческой статье КоАП.
Есть только один рецепт противодействия такому «накату»: сообщить, что сотрудник ошибается и предъявить видео, где зафиксировано фактическое отсутствие осевой разметки. Но существуют и не менее спорные по сути дорожные обстоятельства, связанные со «встречкой», при которых «бодаться» с сотрудниками просто бесполезно.
БЕЗ ВАРИАНТОВ
Например, когда вы начали обгон другой машины через прерывистую, а возвратились после него в свою полосу уже через сплошную осевую. В этом случае, к сожалению, спорить бесполезно. Аргументировать свою невиновность остановившему вас сотруднику ГИБДД тем, что статья КоАП карает за «выезд» на встречную полосу, а не за «въезд» с нее на свою сторону дороги, не удастся.
Есть соответствующие разъяснения Верховного суда и избежать составления протокола тут не получится. Примерно такая же картина будет наблюдаться в ситуации, когда, например, вы при обгоне фуры не увидели за ней стоящего на обочине знака, запрещающего такой маневр. Тут также — без шансов избежать протокола.