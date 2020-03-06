Как общаться с сотрудником ГИБДД, несправедливо обвиняющим в выезде на встречку

Есть только один рецепт противодействия такому «накату»: сообщить, что сотрудник ошибается и предъявить видео, где зафиксировано фактическое отсутствие осевой разметки. Но существуют и не менее спорные по сути дорожные обстоятельства, связанные со «встречкой», при которых «бодаться» с сотрудниками просто бесполезно.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Например, когда вы начали обгон другой машины через прерывистую, а возвратились после него в свою полосу уже через сплошную осевую. В этом случае, к сожалению, спорить бесполезно. Аргументировать свою невиновность остановившему вас сотруднику ГИБДД тем, что статья КоАП карает за «выезд» на встречную полосу, а не за «въезд» с нее на свою сторону дороги, не удастся.

Есть соответствующие разъяснения Верховного суда и избежать составления протокола тут не получится. Примерно такая же картина будет наблюдаться в ситуации, когда, например, вы при обгоне фуры не увидели за ней стоящего на обочине знака, запрещающего такой маневр. Тут также — без шансов избежать протокола.