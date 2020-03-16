АВТОВАЗ начал собирать обновленный LADA Largus Cross

Сегодня со сборочной линии B0 сходит по 1—2 экземпляра рестайлингового LADA Largus с перелицованной передней частью (корма обещает остаться прежней). По меньшей мере, такими данными поделилось издание «Лада.Онлайн», ссылаясь на свои источники на заводе.

По инсайдерской информации, среди изготовленных авто встречается и Largus Cross. Последний отличается иной фальшрадиаторной решеткой и глянцевыми защитными кузовными элементами, в то время как сегодня неокрашенный пластиковый обвес сделан из матового полимера. Но стоит отметить, что речь идет о предсерийных машинах и не факт, что так будут выглядеть авто, которые приедут в шоу-румы.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», премьера посвежевшего «Ларгус» ожидается на Московском автосалоне в августе 2020 года. А его продажи начнутся ближе к концу года.