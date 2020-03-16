Как новый масляный фильтр и свежее масло могут угробить мотор

В современных моторах широкое распространение получили так называемые полнопоточные масляные фильтры. При такой конструкции смазка проходит через систему фильтрации, а частички нагара, появляющиеся в процессе эксплуатации, задерживаются фильтром. Получается, что мотор подобный расходник защищает лучше, чем, скажем, фильтры неполно-поточной конструкции. Напомним, что при этом решении лишь небольшая часть масла проходит через фильтр, а основная его минует. Это сделано для того, чтобы не угробить агрегат, если фильтр забьется грязью.
Добавим, что в полнопоточных фильтрах есть еще и перепускной клапан, регулирующий давление масла в системе смазки двигателя. Если,по какой-то причине давление растет, клапан открывается, пропуская неочищенное масло, но при этом спасая мотор от масляного голодания. Тем не менее, лопнувшие фильтры — не такое уж редкое явление.
Одна из причин — неправильный выбор масла или элементарная спешка. Скажем, ранней весной водитель заливает летнюю смазку, а ночью ударил мороз и она загустела. Утром же, при попытке завести мотор, такая густая субстанция начинает проходить через фильтр. Давление быстро растет, вот фильтр и не выдерживает — сначала его раздувает, а в тяжелых случаях корпус и вовсе трескается.
Очень часто водителей подводит банальная попытка сэкономить. Фильтр покупают тот, что подешевле — какой-нибудь китайский «но нейм». А ведь в таких запчастях применяют дешевые составляющие, такие как фильтрующий элемент и перепускной клапан. В процессе эксплуатации фильтр быстро засоряется, а клапан может открыться не полностью, что приведет к масляному голоданию и «убьет» мотор.
Не будем забывать и про подделки запчастей. Под именитым брендом часто продают непонятно что. Видя доступный ценник, люди охотно покупают такой «оригинал», зачастую даже не задаваясь вопросом: «Почему так дешево?». А ведь ответ лежит на поверхности — при изготовлении подделок используют самые дешевые компоненты. Да и качество сборки таких запчастей хромает. Что и приводит к повышению давления и разрыву корпуса фильтра.
Одним словом, не покупайтесь на дешевые запчасти. Если выбирайте неоригинальные расходники, не поленитесь посмотреть на сертификат качества и сравнить цены в разных магазинах. Слишком дешевая стоимость должна насторожить.