Как новый масляный фильтр и свежее масло могут угробить мотор

В современных моторах широкое распространение получили так называемые полнопоточные масляные фильтры. При такой конструкции смазка проходит через систему фильтрации, а частички нагара, появляющиеся в процессе эксплуатации, задерживаются фильтром. Получается, что мотор подобный расходник защищает лучше, чем, скажем, фильтры неполно-поточной конструкции. Напомним, что при этом решении лишь небольшая часть масла проходит через фильтр, а основная его минует. Это сделано для того, чтобы не угробить агрегат, если фильтр забьется грязью.

Добавим, что в полнопоточных фильтрах есть еще и перепускной клапан, регулирующий давление масла в системе смазки двигателя. Если,по какой-то причине давление растет, клапан открывается, пропуская неочищенное масло, но при этом спасая мотор от масляного голодания. Тем не менее, лопнувшие фильтры — не такое уж редкое явление.

Одна из причин — неправильный выбор масла или элементарная спешка. Скажем, ранней весной водитель заливает летнюю смазку, а ночью ударил мороз и она загустела. Утром же, при попытке завести мотор, такая густая субстанция начинает проходить через фильтр. Давление быстро растет, вот фильтр и не выдерживает — сначала его раздувает, а в тяжелых случаях корпус и вовсе трескается.