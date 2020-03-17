Subaru снимает с производства купе BRZ

Лимитированная серия Subaru BRZ получит иные настройки амортизаторов, новые 17-дюймовые колесные диски, и тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет. Так же поклонникам модели предложат два особых окраса кузова: черный Crystal Black Silica и ярко-синий Blue Pearl. За последний надо будет дополнительно выложить 100 евро. В салоне появится сине-черная отделка из кожи и алькантары, а на передней панели и руле — синяя прострочка. Будут и шильдики Final Edition.

Под капотом этой версии BRZ, как прежде, работает 2-литровый 200-сильный мотор в паре с «механикой» либо «автоматом». Базовая цена автомобиля — 40 270 евро.