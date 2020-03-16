«Аромат» тухлых яиц: о чем расскажут цвет и запах моторного масла

Многие уверены, что светлое моторное масло говорит о том, что двигатель чистый, безогрязи и отложений. А вот черный «колор» сигнализирует о скорой «кончине» мотора. Но на самом деле это не так. Если в масле появилась металлическая стружка — вот что скажет о проблеме. А светлый цвет смазки должен насторожить автовладельца. И вот почему.

Вы удивитесь, но даже масло в канистре может быть темного цвета. Дело в том, что многие производители смазок допускают цветовую гамму продукта вплоть до светло-коричневого оттенка. Причина проста: на масляную «палитру» влияют составные части масла — так называемая основа и пакет присадок. Основу очень часто делают из ранее переработанного масла. Отсюда и более темный цвет.

А, скажем, смазка для дизельного мотора изначально темнее, чем для бензинового. Да и в двигателе она изменяет цвет на черный гораздо быстрее. Поэтому неискушенный автолюбитель, посмотрев через неделю на цвет смазки своего «дизеля», может подумать, что ее вообще в сервисе при ТО не меняли. На самом же деле, если масло изменило цвет и стало черным, нужно радоваться. Значит — оно работает. Моющие присадки удаляют грязь и она не задерживается на стенках цилиндров.