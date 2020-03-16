«Аромат» тухлых яиц: о чем расскажут цвет и запах моторного масла

Многие уверены, что светлое моторное масло говорит о том, что двигатель чистый, безогрязи и отложений. А вот черный «колор» сигнализирует о скорой «кончине» мотора. Но на самом деле это не так. Если в масле появилась металлическая стружка — вот что скажет о проблеме. А светлый цвет смазки должен насторожить автовладельца. И вот почему.
Вы удивитесь, но даже масло в канистре может быть темного цвета. Дело в том, что многие производители смазок допускают цветовую гамму продукта вплоть до светло-коричневого оттенка. Причина проста: на масляную «палитру» влияют составные части масла — так называемая основа и пакет присадок. Основу очень часто делают из ранее переработанного масла. Отсюда и более темный цвет.
А, скажем, смазка для дизельного мотора изначально темнее, чем для бензинового. Да и в двигателе она изменяет цвет на черный гораздо быстрее. Поэтому неискушенный автолюбитель, посмотрев через неделю на цвет смазки своего «дизеля», может подумать, что ее вообще в сервисе при ТО не меняли. На самом же деле, если масло изменило цвет и стало черным, нужно радоваться. Значит — оно работает. Моющие присадки удаляют грязь и она не задерживается на стенках цилиндров.
При этом масло может темнеть с разной скоростью. На этот процесс влияет, прежде всего, состояние мотора, а также количество щелочных присадок, которые есть в смазке. Скажем, если мало долго не менять, то новое потемнеет быстро. Ведь в таком случае в моторе начинают скапливаться отложения. И чем больше в двигателе грязи, тем быстрее начинается процесс потемнения.
Теперь разберемся с запахами. «Аромат» тухлых яиц говорит о том, что смазка сильно окислилась. Что делать в таком случае? Срочно менять, ведь это может вызвать коррозию узлов агрегата. Запах бензина скажет о том, что в систему смазки попадет топливо. Тоже ничего хорошего. Нужно искать причину утечки. Ну а запах серы красноречиво говорит — пакет присадок выработал свое. Если не менять такую смазку, можно попасть на дорогой ремонт двигателя. Так что срочно в сервис, менять черную «жижу» на свежее масло.