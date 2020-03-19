Honda и BMW останавливают заводы из-за коронавируса

Из-за сбоев в цепочках поставок японская Honda приняла решение закрыть свой единственный завод в Великобритании, в городе Суиндон. Предприятие снова заработает 6 апреля, но произойдет ли это на самом деле, будет зависеть от рекомендаций органов здравоохранения и правительства.

Также BMW объявила о закрытии к концу недели всех своих заводов и дилерских центров в Европе. Компания откроет их снова к середине апреля. Если, конечно, откроет…

Напомним, что в начала недели о приостановке производства объявил целый ряд автокомпаний, таких как Volkswagen, Renault, PSA и Ford.