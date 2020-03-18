Как не угробить мотор при замене свечей зажигания

Бывает так, что после замены свечей с двигателем начинают происходить странные вещи: появляется вибрация, которой не было, а то и вовсе мотор начинает «троить». В этом случае дайте мотору остыть, а затем выверните свечи и осмотрите их. Если изолятор одной из свечей белый — это должно насторожить. Дело в том, что на изоляторе исправной свечи даже при небольшом пробеге появляется свето-коричневый нагар. Поэтому белоснежный цвет изолятора — признак неправильной работы запчасти. Такую свечу надо заменить. Скорее всего, вибрации после этого прекратятся.

Ну а если заметили, что керамическая «юбка» центрального электрода разрушена — так же немедленно меняйте свечу на новую — перед вами бракованная деталь. Но имейте ввиду, что такое может произойти и из-за детонации мотора, если регулярно экономить на бензине и заливать непонятно что.

Сами свечи так же могут многое рассказать о состоянии двигателя. Скажем, черный нагар на юбке изолятора расскажет о переобогащенной смеси и повышенном расходе топлива. А густой масляный нагар на резьбовой части — яркое свидетельство, что маслосъемные колпачки изношены. У такого мотора после пуска заметен бело-сизый выхлоп и, конечно же, повышенный расход масла. Все это говорит о том, что пора навестить сервис, иначе двигателю грозит серьезный ремонт.