Как не угробить мотор при замене свечей зажигания

Фото из открытых источников
Рутинная вроде бы процедура, как замена свечей зажигания может обернуться серьезным проблемами для двигателя и, соответственно, владельца машины. Портал «АвтоВзгляд» выяснил как поступить, чтобы избежать проблем, а заодно не заплатить лишнего.

При замене свечей зажигания важно не допустить попадания песка и грязи в цилиндры. Ведь все это сильный абразив, который со временем оставит задиры на стенках каждого из цилиндров. Что, в свою очередь, приведет к потере компрессии и повышенному расходу масла на угар. Чтобы этого избежать вспомним способ, которым пользуются бывалые водители.

Меняя свечи, для начала выверните их наполовину, а затем очистите свечные колодцы жидкостью для промывки карбюраторов и дроссельных заслонок — такие часто продают в аэрозольных баллонах. Плюсы подобной упаковки в том, что вы выдуете песок, а сама жидкость очистит грязь и быстро высохнет. Затем смело выворачивайте свечи, не опасаясь попадания инородных тел в свечные колодцы.

Фото из открытых источников

Бывает так, что после замены свечей с двигателем начинают происходить странные вещи: появляется вибрация, которой не было, а то и вовсе мотор начинает «троить». В этом случае дайте мотору остыть, а затем выверните свечи и осмотрите их. Если изолятор одной из свечей белый — это должно насторожить. Дело в том, что на изоляторе исправной свечи даже при небольшом пробеге появляется свето-коричневый нагар. Поэтому белоснежный цвет изолятора — признак неправильной работы запчасти. Такую свечу надо заменить. Скорее всего, вибрации после этого прекратятся.

Ну а если заметили, что керамическая «юбка» центрального электрода разрушена — так же немедленно меняйте свечу на новую — перед вами бракованная деталь. Но имейте ввиду, что такое может произойти и из-за детонации мотора, если регулярно экономить на бензине и заливать непонятно что.

Сами свечи так же могут многое рассказать о состоянии двигателя. Скажем, черный нагар на юбке изолятора расскажет о переобогащенной смеси и повышенном расходе топлива. А густой масляный нагар на резьбовой части — яркое свидетельство, что маслосъемные колпачки изношены. У такого мотора после пуска заметен бело-сизый выхлоп и, конечно же, повышенный расход масла. Все это говорит о том, что пора навестить сервис, иначе двигателю грозит серьезный ремонт.

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18 марта 2020
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