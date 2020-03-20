Audi обещает 20 новинок, несмотря на коронавирус

Одной из премьер станет рестайлинговая версия компактного кроссовера Q2. Правда, скорее всего, нас ждет простой фейслифтинг. Ну а «заряженная» версия может так и не появиться. Потому как экологические нормы в Европе становятся все жестче.

Кроссовер Audi Q5 мы вскоре увидим в купеобразном варианте. Такой SUV будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Вероятно, появится и спортивная модификации SQ5 Sportback.

А еще босс Audi не исключил появление хетчбека A3 нового поколения. Все машины мы с нетерпением ждем в России. Правда, когда это произойдет, пока вопрос.

Должно вырасти и количество гибридов. В этом году немцы представят целых 12 моделей. Будут и машины на электротяге, в числе которых значится Audi e-tron TG, потенциальный конкурент Porsche Taycan.