3 секретных и невероятно полезных клавиши в авто, о которых почти никто не знает

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Начнем с элементарных вещей. У начинающих водителей, особенно, когда на улице высокая влажность, часто потеют стекла. Причина бывает банальна: включен режим рециркуляции воздуха. Иногда он вообще включается автоматически. Скажем, на такой машине, как Lifan Solano. Этот режим закрывает поступление воздуха извне и действительно оказывается полезен, если впереди чадит грузовик или дорога пыльная. Ведь всей этой гарью лучше не дышать. Поэтому, чтобы стекла оставались чистыми, лучше использовать режим рециркуляции только при работающем кондиционере. Клавиши рециркуляции и включения кондиционера находится на блоке управления климатической системой.

ПОКАТИТЬСЯ НА СЛОМАННОЙ АКП — ЛЕГКО

Даже бывалые автомобилисты не знают, для чего нужна клавиша Shift Lock на автоматической коробке передач. Обычно она находится рядом с селектором трансмиссии и спрятана под пластиковой заглушкой. Эту кнопку используют, скажем, при неисправностях трансмиссии или других экстренных случаях. Она разблокирует селектор «автомата». Жмите на нее для того, чтобы перевести «коробку» в «нейтраль». Так можно перемещать автомобиль. Скажем, откатить в сторону или затащить на эвакуатор, не заводя при этом двигатель.