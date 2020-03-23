Mercedes-Benz отзывает в России пять моделей из-за проблем в системе безопасности

Фото: АвтоВзгляд
Премиальная немецкая объявила на российском рынке об отзыве сразу пяти моделей, реализованные официальными дилерами с 2019-го года по текущий момент. Соответствующие VIN-коды автомобилей уже опубликованы на официальном сайте Росстандарта.

Да, проверить, подпадает ли транспортное средство под сервисную кампанию можно, указав на сервере ведомства VIN-номер. Хотя дилеры и сами обязаны уведомить клиентов о необходимости заехать в техцентр.

Дело в том, что в кроссоверах GLE и GLS, а также легковушках А-класса, В-класса и CLA выявлены некорректное спецификациям программное обеспечение модуля системы экстренного реагирования eCall.

Совершенно бесплатно сервисмены проверят конфигурацию софта и адаптируют его под коммуникационный терминал в автомобиле. Речь идет о 327 «Мерседесах», колесящих по стране.

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23 марта 2020
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