Приключения зеленого крокодильчика: тест-драйв нового Audi Q3

Разумеется, мы сейчас не о специфическом остроумии украинского то ли политика, то ли боксера, а о его росте. Но даже двум с лишним метрам легко найдется место, как в салоне, так и багажнике. Во всяком случае, с одновременно миниатюрным и вместительным Audi Q3 проблем точно не возникнет. Да, у немцев дар Богов — до миллиметра выверять, компоновать и трансформировать. Ну и, конечно же, до сих пор никто так и не лишил их умения создавать юркие, верткие и задорные автомобили.