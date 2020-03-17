Приключения зеленого крокодильчика: тест-драйв нового Audi Q3

Фото: Вячеслав Василенко
Почему бытует мнение, что небольшие машинки больше всего импонируют представительницам прекрасной половины? На самом деле, крохотный автомобиль одинаково неплохо подойдет и девушкам, и их суженым. Если, конечно, речь не о Виталии Кличко.

Разумеется, мы сейчас не о специфическом остроумии украинского то ли политика, то ли боксера, а о его росте. Но даже двум с лишним метрам легко найдется место, как в салоне, так и багажнике. Во всяком случае, с одновременно миниатюрным и вместительным Audi Q3 проблем точно не возникнет. Да, у немцев дар Богов — до миллиметра выверять, компоновать и трансформировать. Ну и, конечно же, до сих пор никто так и не лишил их умения создавать юркие, верткие и задорные автомобили.

Правда, при желании придраться можно даже к столбу — не то, что к машине и уж тем более Виталию Кличко. Что, собственно, мы с удовольствием и сделаем. Уберите от экрана детей, гринписовцев и сыроедов — в главных ролях нашего автообзора не только новый Audi Q3, но и самый настоящий зеленый крокодил. Точнее, крокодильчик. А вы любите животных?

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко поднимает капот и острые «зеленые» вопросы в эксклюзивном видео тест-драйве Audi Q3.

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17 марта 2020
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