Объявлены цены на новую Skoda Rapid в России

В конце прошлого года, российское представительство Skoda огласила базовый «прайс» на Rapid второго поколения. Ценник версии Active начинался от 829 000 рублей. Теперь же, стандартной комплектацией станет оснащение Entry. Такая машина обойдется в 792 000 рублей. Под капотом будет работать атмосферный мотор объемом 1,6 л мощностью 90 л. с. В пару к нему приставлена пятиступенчатая «механика».

В перечне оснащения: система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, передние подушки безопасности, аудиосистема Swing c 6,5-дюймовым дисплеем и четырьмя динамикам, плюс два порта USB. Active за уже обозначенные 829 000 рублей отличается наличием кондиционера.

Ну а всего для Skoda Rapid предложили четыре комплектации и столько же вариантов силовых агрегатов. Автомобиль со 110-сильным 1,6-литровым мотором и «механикой» потянет на 883 000 рублей. Версия с тем же мотором и 6-ступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 933 000 рублей, а за топовый вариант с 125-сильным 1,4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» придется выложить 1 049 000 рублей.

Напомним: ранее Skoda обьявила, что приостанавливает выпуск «Рапида» из-за нехватки комплектующих. Улучшение ситуации в Китае дает надежду, что вскоре цепочки поставок будут восстановлены, и сборку возобновят.