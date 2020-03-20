Почему на парковке критически важно складывать зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида, которые обидно называют «лопухи», становились сложнее по конструкции так же, как становился сложнее и сам автомобиль. Это в дешевых машинах их корпус складывают руками, а уже в среднеценовом сегменте у детали есть электропривод, который можно включить или отключить клавишей на водительской двери.

Некоторые водители не складывают «лопухи», полагая, что так машина будет визуально крупнее выглядеть: боятся, что на парковке другой автомобиль подъедет слишком близко. А это грозит лишними сколами на кузове, ведь если пассажир, выходя, широко откроет дверь, сколов, а то и небольших вмятин, не избежать. Об аргументах тех, кто предпочитает не складывать зеркала, портал «АвтоВзгляд» уже писал. Однако существует и иная точка зрения на эту проблему, о которой мы и расскажем в этой публикации.

Что касается «угрозы» кузову вашего авто от пассажира чужой машины, то, во-первых, стоит напомнить, что на многих легковушках есть защитные молдинги, а на лифтованных хетчбеках, кроссоверах разных ценовых категорий и вовсе — пластиковый неокрашенный обвес. Все это надежно защитит от сколов и вмятин. Ну а заполировать царапину на пластике — проще простого.

Ну а если молдинги крашеные, а двери ой как жалко, сложенные зеркала позволят прижаться, скажем, на подземной парковке, максимально близко к стене. Тем самым полностью защитить правый борт от возможных ударов от дверей других машин. Да и левый вы убережете. Потому что автомобиль будет стоять чуть поодаль от других транспортных средств.