Почему на парковке критически важно складывать зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида, которые обидно называют «лопухи», становились сложнее по конструкции так же, как становился сложнее и сам автомобиль. Это в дешевых машинах их корпус складывают руками, а уже в среднеценовом сегменте у детали есть электропривод, который можно включить или отключить клавишей на водительской двери.
Некоторые водители не складывают «лопухи», полагая, что так машина будет визуально крупнее выглядеть: боятся, что на парковке другой автомобиль подъедет слишком близко. А это грозит лишними сколами на кузове, ведь если пассажир, выходя, широко откроет дверь, сколов, а то и небольших вмятин, не избежать. Об аргументах тех, кто предпочитает не складывать зеркала, портал «АвтоВзгляд» уже писал. Однако существует и иная точка зрения на эту проблему, о которой мы и расскажем в этой публикации.
Что касается «угрозы» кузову вашего авто от пассажира чужой машины, то, во-первых, стоит напомнить, что на многих легковушках есть защитные молдинги, а на лифтованных хетчбеках, кроссоверах разных ценовых категорий и вовсе — пластиковый неокрашенный обвес. Все это надежно защитит от сколов и вмятин. Ну а заполировать царапину на пластике — проще простого.
Ну а если молдинги крашеные, а двери ой как жалко, сложенные зеркала позволят прижаться, скажем, на подземной парковке, максимально близко к стене. Тем самым полностью защитить правый борт от возможных ударов от дверей других машин. Да и левый вы убережете. Потому что автомобиль будет стоять чуть поодаль от других транспортных средств.
Сложенные зеркала помогут и при маневрировании в паркинге с узкими проездами, когда есть риск задеть зеркалом колонну или стенку.
А вот торчащие «лопухи» могут стоить водителю массы нервов и проблем. Кроме уже упомянутого электропривода, в корпуса зеркал интегрированы множество элементов: парковочные камеры (иногда целых две), хрупкий повторитель указателя поворота и индикатор, сигнализирующий о появлении автомобиля в мертвой зоне. И это все очень легко может свернуть какой-нибудь пацан, проносящийся мимо на велосипеде. Ущерб будет серьезный.
Наконец, самое главное: если вы увидели, что зеркало машины разбито или его вовсе снесли, то готовьтесь к неприятностям. Потому что ездить на автомобиле, у которого «количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709–2001» (п. 7.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в ПДД), нельзя. То есть любой инспектор ГИБДД может вас остановить и оштрафовать согласно п. 12.5 ч. 1 КоАП РФ («Управление неисправным транспортным средством») на 500 рублей. Правда, возможно и простое предупреждение. Чтобы этого не произошло, складывайте зеркала — поберегите свои нервы и деньги.