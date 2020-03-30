Aston Martin и Bentley больше не будут участвовать в мировых автосалонах

Фото: Bentley
Этой весной главному европейскому мотор-шоу — автосалону в Женеве, не суждено было состояться. Коронавирус смешал все планы. Однако премиальные бренды могут и дальше игнорировать европейские выставочные павильоны. Вирус тут уже ни при чем.

Британское издание Autocar пишет, что выставку в Женеве, которая должна пройти в 2021 году, могут проигнорировать Aston Martin и Bentley. Главы обеих компаний заявили, что участие в подобных мероприятиях для люксовых производителей спорткаров необязательно.

Напомним, что в этом году производители хотели показать в Женеве эксклюзивные родстеры. В итоге премьеры прошли онлайн.

Aston Martin V12 Speedster планируют выпустить тиражом 88 экземпляров, а Bentley Bacalar в количестве 100 машин.

Участие в автосалонах становится для люксовых брендов неинтересным. Ведь платежеспособные покупатели могут просто прийти к одному из дилеров, где им откроют всю информацию о машине. А на простых зеваках, которые шатаются по автосалонам, денег не заработать.

производители, производство, премиальный сегмент, премиум-сегмент
30 марта 2020
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