Aston Martin и Bentley больше не будут участвовать в мировых автосалонах

Британское издание Autocar пишет, что выставку в Женеве, которая должна пройти в 2021 году, могут проигнорировать Aston Martin и Bentley. Главы обеих компаний заявили, что участие в подобных мероприятиях для люксовых производителей спорткаров необязательно.

Напомним, что в этом году производители хотели показать в Женеве эксклюзивные родстеры. В итоге премьеры прошли онлайн.

Aston Martin V12 Speedster планируют выпустить тиражом 88 экземпляров, а Bentley Bacalar в количестве 100 машин.

Участие в автосалонах становится для люксовых брендов неинтересным. Ведь платежеспособные покупатели могут просто прийти к одному из дилеров, где им откроют всю информацию о машине. А на простых зеваках, которые шатаются по автосалонам, денег не заработать.