Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Если раньше трансмиссионные масла делали на минеральной основе, то теперь производят на полусинтетической или синтетической. Вот поэтому на старых машинах с «автоматом» производитель рекомендовал менять смазку в КП через 30 000—40 000 км пробега. «Минералка» ведь служит меньше «синтетики». Теперь рекомендация исчезла, но ведь свой срок службы есть и у синтетических трансмиссионных масел. Давайте в этих нюансах и разберемся.

Сейчас за точку отсчета все чаще берут годовой пробег авто не более 30 000 км, а расчетный срок службы автомобиля — около шести лет. Вот и получается, что ресурс большинства машин, по мнению автомобильных компаний, составляет 180 000 км пробега. Из этого следует, что масло в коробке передач все же требует замены, иначе трансмиссия может сломаться. И не только нежные «робот» или вариатор, но и довольно надежный гидромеханический «автомат».