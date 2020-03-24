Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Если раньше трансмиссионные масла делали на минеральной основе, то теперь производят на полусинтетической или синтетической. Вот поэтому на старых машинах с «автоматом» производитель рекомендовал менять смазку в КП через 30 000—40 000 км пробега. «Минералка» ведь служит меньше «синтетики». Теперь рекомендация исчезла, но ведь свой срок службы есть и у синтетических трансмиссионных масел. Давайте в этих нюансах и разберемся.
Сейчас за точку отсчета все чаще берут годовой пробег авто не более 30 000 км, а расчетный срок службы автомобиля — около шести лет. Вот и получается, что ресурс большинства машин, по мнению автомобильных компаний, составляет 180 000 км пробега. Из этого следует, что масло в коробке передач все же требует замены, иначе трансмиссия может сломаться. И не только нежные «робот» или вариатор, но и довольно надежный гидромеханический «автомат».
Дело в том, что со временем продукты износа трансмиссии забивают поверхность фильтра до такой степени, что давление в системе падает. Да так, что исполнительные механизмы перестают работать должным образом. Плюс сильно загрязненное трансмиссионное масло приводит к износу большинства узлов коробки передач: подшипников, шестерен, клапанов гидроблока.
Поэтому замену масла и фильтра в автоматической трансмиссии надо проводить через 60 000 км пробега. Тем самым вы исключите так называемый перепробег, при котором смазка уже выработала свой ресурс, а присадки, в нее добавленные, перестали работать. Это можно определить по появлению биения и толчков при переключении передач, вибраций и снижению динамики автомобиля.
Ну а если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или на нем любят погонять, замену жидкости в «автомате» хорошо бы проводить еще чаще — через 40 000 км. Так дорогостоящий агрегат прослужит дольше. Не лишним будет и замена жидкости в подержанном авто, причем сразу после покупки. Ведь гарантий, что прошлый владелец берег машину — никаких.