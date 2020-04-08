Дилеры и страховщики просят Мишустина разрешить торговлю автомобилями

«Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) попросили главу правительства Михаила Мишустина разрешить ремонт и продажу автомобилей. Ну и, заодно, торговлю автозапчастями. Об этом сообщил глава РСА Игорь Юргенс.

По его словам, невозможность отремонтировать авто в условиях антикоронавирусной истерики в некоторых случаях может поставить под вопрос деятельность служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов. С другой стороны, если машина пришла в полную негодность, проживающего на удаленной территории человека отсутствие возможности приобрести новый транспорт может поставить в критическое положение, считает главный страховой лоббист страны.

В совместном письме РСА и РОАД правительству предлагается разрешить на всей территории РФ: проводить техобслуживание и ремонт автомобилей, торговать автозапчастями, моторными маслами, шинами, покрышками, а также продавать машины клиентам.