Японские роллы или корейские кимбап: сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и KIA Sportage

Как водится, сопоставление машин начинается с внешности, и тут по идее уже кое у кого есть шанс оказаться на лопатках.
RAV4 смотрится явно свежее — со своей светодиодной оптикой, резкими линиями-гранями и жизнерадостно распахнутой пластиковой «пастью» фальшрадиаторной решетки. Но, как ни странно, даже на таком молодежно-броском фоне Sportage не кажется гадким утенком. Хотя и выглядит слегка уставшим. Да, оптика тут попроще, но зато сдержанная «улыбка тигра» на его «мордочке» теперь воспринимается как приветствие старого доброго и проверенного годами знакомого.
Другими словами, в глазах потенциального покупателя условные «мода» в лице японской машины и «консерватизм» корейской могут вполне поспорить. Особенно если человек при этом держит в уме еще и финансовую сторону дела. Ведь стартовая цена кроссовера KIA — 1,23 млн. рублей, а ценник его японского конкурента начинается с 1,7 млн. рублей. При этом все мы знаем, что RAV4 в России — модель практически культовая, а обострившийся у россиян денежный вопрос делает ее только более желанной.
Чтобы объективно сравнить модели, мы выбрали максимально похожие комплектации. Оба кроссовера оснащены 150-сильными атмосферными моторами, полным приводом и автоматической трансмиссией. Только в «корейце» стоит шестиступенчатая АКП классической конструкции, а в «японце» — вариатор с 10-ю виртуальными «передачами».
С точки зрения «нафаршированности» наших Toyota RAV4 и KIA Sportage опциями, тоже наблюдается практический паритет. В выбранных нами версиях и дисбаланс в ценах заметно уменьшился: 1,93 млн. рублей за Sportage и 2,1 млн. рублей за RAV4. Разница — примерно 170 000 рублей. Теперь осталось разобраться в различиях между самими машинами.
Начнем с интерьеров. Как ни крути, а возраст модели в этой дисциплине сказывается сильнее всего. Так, в салоне у RAV4 в первую очередь в глаза бросается монитор мультимедийной системы, выполненный в виде торчащего вверх «телевизора». Это решение сейчас считается хорошим тоном для азиатских моделей, мы его уже видели на многих моделях Hyundai.
У Sportage же «тачскрин» по-простому «утоплен» в консоль. Не сомневаемся, что в вот-вот ожидающемся на рынке следующем поколении этого корейского кроссовера он тоже «встанет колом» — как у новенького KIA Seltos. «Приборка» RAV4, разумеется, тоже воспринимается как намного более современная. Если у Sportage тут все по старинке — в черно-белой гамме, без излишеств, — то у «равчика» она и цветная, и «мультики» всякие показывать умеет — например, текущее распределение крутящего момента по осям демонстрирует в красках.
Оба кроссовера запускаются «с кнопки» — ключи из карманов доставать не требуется. Но у RAV4 режимов трансмиссии поболее — и для грязи, и для гор, и спорт-режим с «эко», прочие имитации — и чего еще изволите…
У Sportage с этим делом по-проще, но тоже не «голяк»: у основания рукоятки КП разместились кнопки режима помощи при спуске с горы,той же имитации блокировки межосевого дифференциала, а также выбор режимов движения — пресловутые «эко», «нормал» и «спорт».
В плане общей эргономики у обеих машин все, по большому счету, в порядке. Но у Toyotа в салоне присутствует явно больше всяких местечек для мелочей. И еще «тойотовские» передние сиденья… У Sportage это… ну просто кресла и кресла. А в RAV4 они ощутимо, но мягко охватывают тело, неплохо балансируя на грани комфорта и некой где-то даже спортивности! По крайней мере, после 3—4 часов за рулем японского кроссовера чувствуешь себя заметно лучше, чем после долгой дороги в компании с «корейцем».
Зная, что у машин почти одинаковая колесная база — 2690 мм у Toyota RAV4 и 2670 KIA Sportage, — мы не сильно удивились результатам стандартного теста удобства задних пассажиров. В ходе него один человек настраивает передние сиденья обеих машин «под себя» и сравнивает с помощью чего-нибудь подручного и наглядного — сколько после этого осталось места для ног сидящего за ним человека.
Мы использовали в качестве такого «эталона» стандартную полулитровую пластиковую бутылку для питьевой воды и выяснили, что она одинаково хорошо проваливается в проем между спинкой водительского кресла и «сидушкой» заднего дивана у обоих подопытных.
А вот в сравнении объемов багажника Sportage проиграл вчистую со «счетом» 491 литр против 580 литров у RAV4. Оно и не удивительно: кузов «японца» длиннее на 115 мм — 4600 мм против 4485 мм «корейца».
Что же касается ходовых характеристик, то тут, как оказалось, все совсем не однозначно. Начнем с динамики кроссоверов. Согласно фирменным данным, разгон до 100 км/ч у них практически одинаков. У Toyota RAV4 он занимает 11 секунд, а у KIA Sportage — 11,6 секунд. То есть — ноздря в ноздрю.
Но нюанс в том, что со старта и до примерно километров 50—60 в час «кореец» разгоняется явно бодрее. Точных замеров мы не проводили, но каждый сотрудник редакции, кто садился за руль обеих машин, этот момент отметил сразу же.
Скорее всего, дело в особенностях алгоритма переключения передач «автомата» Sportage и настройках вариатора RAV4. В пользу этой версии говорит и то, что «кореец» легче «японца» примерно на 100 кг — их полная масса равна 1485 кг и 1570 кг соответственно.
При равных мощностях моторов Sportage, теоретически, должен быть в любом случае шустрее. Да и тот факт, что RAV4, «стокилометровку», в конечном счете, на чуть-чуть, но все-таки выигрывает, говорит лишь о том, что спор за скорость между этими кроссоверами, в конечном счете сводится к соперничеству трансмиссий. Тут выбор победителя за конечным покупателем — кому какой стиль ближе.
А вот в «номинации» драйверских свойств пальму первенства следует отдать KIA Sportage. Его руль не такой «длинный», как в Toyota. Реакции обратной связи — менее «размазанные». Собственно, меньше кореец и кренится в поворотах, четко выписывая траекторию.
Однако, когда дело доходит до сравнения ездового комфорта, лидер меняется. У RAV4 явно лучше проработана задняя подвеска, да и вообще, «японец» заметно легче справляется с дорожными неровностями. Наиболее ярко это иллюстрирует следующий жесткий опыт: незагруженная машина на скорости около 40—50 км/ч проскакивает стандартный «лежачий полицейский».
Sportage, протестуя против подобного издевательства, норовисто подбрасывает «круп». А RAV4 при этом лишь достаточно плавно приподнимает и опускает свою заднюю часть. Да, большие вес и дополнительные миллиметры длины колесной базы тут тоже играют на руку японскому кроссоверу. Его подвеска, повторимся, много и плодотворно трудится на благо спокойствия обитателей салона.
Да и с точки зрения звукового комфорта японский кроссовер все-таки поприятнее будет. «Колесные» шумы в салон «корейца», судя по соубъективным ощущениям, пробираются более успешно.
Подводя итоги, констатируем следующее. Если вы больше цените драйверский характер машины, вас не смущает изрядный рыночный возраст и привлекает меньшая цена, то ваш выбор — KIA Sportage.
Напротив, когда для вас немаловажен комфорт, импонирует свежий дизайн, большая багажная вместимость и вы готовы выложить за это дополнительные 170 000 рублей, то следует склониться к Toyota RAV4. Она и на «вторичке» едва заметно теряет в цене…