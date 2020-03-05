Японские роллы или корейские кимбап: сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и KIA Sportage

Фото: Вячеслав Василенко
Планируя сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 последнего поколения и KIA Sportage, живущего на рынке уже практически пять лет, мы ожидали, что японский «свежачок» не оставит никаких шансов заслуженному «корейцу». Однако, как ни странно, последний вполне достойно выдержал испытание. Со скидкой на возраст, но выдержал!

Как водится, сопоставление машин начинается с внешности, и тут по идее уже кое у кого есть шанс оказаться на лопатках.

RAV4 смотрится явно свежее — со своей светодиодной оптикой, резкими линиями-гранями и жизнерадостно распахнутой пластиковой «пастью» фальшрадиаторной решетки. Но, как ни странно, даже на таком молодежно-броском фоне Sportage не кажется гадким утенком. Хотя и выглядит слегка уставшим. Да, оптика тут попроще, но зато сдержанная «улыбка тигра» на его «мордочке» теперь воспринимается как приветствие старого доброго и проверенного годами знакомого.

Другими словами, в глазах потенциального покупателя условные «мода» в лице японской машины и «консерватизм» корейской могут вполне поспорить. Особенно если человек при этом держит в уме еще и финансовую сторону дела. Ведь стартовая цена кроссовера KIA — 1,23 млн. рублей, а ценник его японского конкурента начинается с 1,7 млн. рублей. При этом все мы знаем, что RAV4 в России — модель практически культовая, а обострившийся у россиян денежный вопрос делает ее только более желанной.

Фото: Вячеслав Василенко

Чтобы объективно сравнить модели, мы выбрали максимально похожие комплектации. Оба кроссовера оснащены 150-сильными атмосферными моторами, полным приводом и автоматической трансмиссией. Только в «корейце» стоит шестиступенчатая АКП классической конструкции, а в «японце» — вариатор с 10-ю виртуальными «передачами».

С точки зрения «нафаршированности» наших Toyota RAV4 и KIA Sportage опциями, тоже наблюдается практический паритет. В выбранных нами версиях и дисбаланс в ценах заметно уменьшился: 1,93 млн. рублей за Sportage и 2,1 млн. рублей за RAV4. Разница — примерно 170 000 рублей. Теперь осталось разобраться в различиях между самими машинами.

Начнем с интерьеров. Как ни крути, а возраст модели в этой дисциплине сказывается сильнее всего. Так, в салоне у RAV4 в первую очередь в глаза бросается монитор мультимедийной системы, выполненный в виде торчащего вверх «телевизора». Это решение сейчас считается хорошим тоном для азиатских моделей, мы его уже видели на многих моделях Hyundai.

У Sportage же «тачскрин» по-простому «утоплен» в консоль. Не сомневаемся, что в вот-вот ожидающемся на рынке следующем поколении этого корейского кроссовера он тоже «встанет колом» — как у новенького KIA Seltos. «Приборка» RAV4, разумеется, тоже воспринимается как намного более современная. Если у Sportage тут все по старинке — в черно-белой гамме, без излишеств, — то у «равчика» она и цветная, и «мультики» всякие показывать умеет — например, текущее распределение крутящего момента по осям демонстрирует в красках.

  • фото Вячеслав Василенко
  • фото Вячеслав Василенко

Оба кроссовера запускаются «с кнопки» — ключи из карманов доставать не требуется. Но у RAV4 режимов трансмиссии поболее — и для грязи, и для гор, и спорт-режим с «эко», прочие имитации — и чего еще изволите…

У Sportage с этим делом по-проще, но тоже не «голяк»: у основания рукоятки КП разместились кнопки режима помощи при спуске с горы,той же имитации блокировки межосевого дифференциала, а также выбор режимов движения — пресловутые «эко», «нормал» и «спорт».

В плане общей эргономики у обеих машин все, по большому счету, в порядке. Но у Toyotа в салоне присутствует явно больше всяких местечек для мелочей. И еще «тойотовские» передние сиденья… У Sportage это… ну просто кресла и кресла. А в RAV4 они ощутимо, но мягко охватывают тело, неплохо балансируя на грани комфорта и некой где-то даже спортивности! По крайней мере, после 3—4 часов за рулем японского кроссовера чувствуешь себя заметно лучше, чем после долгой дороги в компании с «корейцем».

Зная, что у машин почти одинаковая колесная база — 2690 мм у Toyota RAV4 и 2670 KIA Sportage, — мы не сильно удивились результатам стандартного теста удобства задних пассажиров. В ходе него один человек настраивает передние сиденья обеих машин «под себя» и сравнивает с помощью чего-нибудь подручного и наглядного — сколько после этого осталось места для ног сидящего за ним человека.

Мы использовали в качестве такого «эталона» стандартную полулитровую пластиковую бутылку для питьевой воды и выяснили, что она одинаково хорошо проваливается в проем между спинкой водительского кресла и «сидушкой» заднего дивана у обоих подопытных.

Фото: Вячеслав Василенко

А вот в сравнении объемов багажника Sportage проиграл вчистую со «счетом» 491 литр против 580 литров у RAV4. Оно и не удивительно: кузов «японца» длиннее на 115 мм — 4600 мм против 4485 мм «корейца».

Что же касается ходовых характеристик, то тут, как оказалось, все совсем не однозначно. Начнем с динамики кроссоверов. Согласно фирменным данным, разгон до 100 км/ч у них практически одинаков. У Toyota RAV4 он занимает 11 секунд, а у KIA Sportage — 11,6 секунд. То есть — ноздря в ноздрю.

Но нюанс в том, что со старта и до примерно километров 50—60 в час «кореец» разгоняется явно бодрее. Точных замеров мы не проводили, но каждый сотрудник редакции, кто садился за руль обеих машин, этот момент отметил сразу же.

  • фото Вячеслав Василенко
  • фото Вячеслав Василенко

Скорее всего, дело в особенностях алгоритма переключения передач «автомата» Sportage и настройках вариатора RAV4. В пользу этой версии говорит и то, что «кореец» легче «японца» примерно на 100 кг — их полная масса равна 1485 кг и 1570 кг соответственно.

При равных мощностях моторов Sportage, теоретически, должен быть в любом случае шустрее. Да и тот факт, что RAV4, «стокилометровку», в конечном счете, на чуть-чуть, но все-таки выигрывает, говорит лишь о том, что спор за скорость между этими кроссоверами, в конечном счете сводится к соперничеству трансмиссий. Тут выбор победителя за конечным покупателем — кому какой стиль ближе.

А вот в «номинации» драйверских свойств пальму первенства следует отдать KIA Sportage. Его руль не такой «длинный», как в Toyota. Реакции обратной связи — менее «размазанные». Собственно, меньше кореец и кренится в поворотах, четко выписывая траекторию.

Фото: Вячеслав Василенко

Однако, когда дело доходит до сравнения ездового комфорта, лидер меняется. У RAV4 явно лучше проработана задняя подвеска, да и вообще, «японец» заметно легче справляется с дорожными неровностями. Наиболее ярко это иллюстрирует следующий жесткий опыт: незагруженная машина на скорости около 40—50 км/ч проскакивает стандартный «лежачий полицейский».

Sportage, протестуя против подобного издевательства, норовисто подбрасывает «круп». А RAV4 при этом лишь достаточно плавно приподнимает и опускает свою заднюю часть. Да, большие вес и дополнительные миллиметры длины колесной базы тут тоже играют на руку японскому кроссоверу. Его подвеска, повторимся, много и плодотворно трудится на благо спокойствия обитателей салона.

Да и с точки зрения звукового комфорта японский кроссовер все-таки поприятнее будет. «Колесные» шумы в салон «корейца», судя по соубъективным ощущениям, пробираются более успешно.

Подводя итоги, констатируем следующее. Если вы больше цените драйверский характер машины, вас не смущает изрядный рыночный возраст и привлекает меньшая цена, то ваш выбор — KIA Sportage.

Напротив, когда для вас немаловажен комфорт, импонирует свежий дизайн, большая багажная вместимость и вы готовы выложить за это дополнительные 170 000 рублей, то следует склониться к Toyota RAV4. Она и на «вторичке» едва заметно теряет в цене…

кроссоверы, сравнительный тест-драйв
5 марта 2020
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