Японские роллы или корейские кимбап: сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и KIA Sportage

Как водится, сопоставление машин начинается с внешности, и тут по идее уже кое у кого есть шанс оказаться на лопатках.

RAV4 смотрится явно свежее — со своей светодиодной оптикой, резкими линиями-гранями и жизнерадостно распахнутой пластиковой «пастью» фальшрадиаторной решетки. Но, как ни странно, даже на таком молодежно-броском фоне Sportage не кажется гадким утенком. Хотя и выглядит слегка уставшим. Да, оптика тут попроще, но зато сдержанная «улыбка тигра» на его «мордочке» теперь воспринимается как приветствие старого доброго и проверенного годами знакомого.

Другими словами, в глазах потенциального покупателя условные «мода» в лице японской машины и «консерватизм» корейской могут вполне поспорить. Особенно если человек при этом держит в уме еще и финансовую сторону дела. Ведь стартовая цена кроссовера KIA — 1,23 млн. рублей, а ценник его японского конкурента начинается с 1,7 млн. рублей. При этом все мы знаем, что RAV4 в России — модель практически культовая, а обострившийся у россиян денежный вопрос делает ее только более желанной.