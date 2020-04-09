Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

К слову сказать, это не первая награда паркетника: осенью модель удостоили звания «Внедорожник 2020 года» по версии авторитетного автоиздания MotorTrend.

Совершенно новый Telluride занял в продуктовой линейке бренда место флагмана, а внедорожник Mohave покинул рынок. Но только не в России. К сожалению, в наши края новй SUV так и не добрался. Зато старый добрый «проходимец» по-прежнему доступен и никуда уходить не собирается.

Отметим, что на громкое звание «Всемирного автомобиля», были номинированы, кроме «корейца», две японских модели: компактные Mazda3 и Mazda CX-30. Кстати, последний, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в конце 2019 года даже сертифицировали для продажи в нашей стране. Но действительно ли прикатит маленький кроссовер в российские шоу-румы — пока остается большим вопросом.