Как во время эпидемии коронавируса ГИБДД наказывает за мелкие ДТП

Характерно, что чаще всего по итогам аварий, где кто-то кого-то ударил в корму, сотрудники ГИБДД составляют постановление, где русским по белому написано, что водитель такой-то в аварии виноват, но штрафных санкций в его отношении не применяется.
Дело в том, что пункт 9.10 ПДД гласит, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Другими словами: «догнал» — значит виноват, не соблюдал дистанцию. Но хитрость в том, что нигде в ПДД нет никаких указаний, какой именно должна быть эта «дистанция, которая позволила бы избежать». Вот и получается, что нарушение — на лицо, а однозначно и точно сформулировать его суть невозможно.
Но есть, как показывает раельная жизнь, одно «но». Причем столкнуться с ним пришлось на практике. Буквально на днях в задний бампер машины одного из коллег врезался каршеринговый VW Polo. Весьма оперативно (совсем не как в обычные дни) прибывшие на место сотрудники ДПС выписали его водителю штраф — 1500 рублей. Они сочли, что его полагается наказать по ст. 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней»).
Надо сказать, что обе машины перед ДТП не маневрировали, двигались по одной полосе. Просто задний «догнал» переднего, остановившегося на светофоре. Если считать это нарушением правил расположения ТС на дороге, то по ч. 1 ст.12.15 КоАП можно наказывать виновников практически всех аварий, где одна машина по какой-то причине врезалась в другую. По принципу: расположил свое авто в другом — получи штраф! Возможно, в данном случае служивым просто надо было выполнить «план по штрафам», ведь в условиях самоизоляции столичный трафик сократился на 80%, а число аварий упало более, чем в два раза, как и других нарушений ПДД — наказывать просто некого.
— Я советую, если водитель не согласен с нарушением, постановление не подписывать, а требовать от инспектора протокол. Дело в том, что протокол на руках вместо постановления несколько повышает шансы водителя на удачное обжалование предъявляемых ему обвинений. По протоколу, в конце концов, другие уполномоченные должностные лица ГИБДД позже вынесут постановление в отношении водителя. Но вот каким именно оно будет — уже вопрос. Вполне может быть, что, как в рассматриваемом нами случае, в «группе разбора» вспомнят про пробел в ПДД, касающийся дистанции. Или же вообще, по каким-то причинам (например, из-за того же коронавируса) будут пропущены процессуальные сроки рассмотрения административного дела и его придется закрыть без штрафа для водителя, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.