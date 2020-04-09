Как во время эпидемии коронавируса ГИБДД наказывает за мелкие ДТП

Характерно, что чаще всего по итогам аварий, где кто-то кого-то ударил в корму, сотрудники ГИБДД составляют постановление, где русским по белому написано, что водитель такой-то в аварии виноват, но штрафных санкций в его отношении не применяется.

Дело в том, что пункт 9.10 ПДД гласит, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Другими словами: «догнал» — значит виноват, не соблюдал дистанцию. Но хитрость в том, что нигде в ПДД нет никаких указаний, какой именно должна быть эта «дистанция, которая позволила бы избежать». Вот и получается, что нарушение — на лицо, а однозначно и точно сформулировать его суть невозможно.

Но есть, как показывает раельная жизнь, одно «но». Причем столкнуться с ним пришлось на практике. Буквально на днях в задний бампер машины одного из коллег врезался каршеринговый VW Polo. Весьма оперативно (совсем не как в обычные дни) прибывшие на место сотрудники ДПС выписали его водителю штраф — 1500 рублей. Они сочли, что его полагается наказать по ст. 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней»).