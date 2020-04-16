АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей LADA, причем — с доставкой

Волжский автозавод открыл стол онлайн-заказов: клиент может приобрести любой выбранный автомобиль LADA из имеющихся в наличии у дилера. Ресурс позволяет проверить, какие авто есть на складе и отправить заявку продавцу.

После этого представитель ритейлера связывается с покупателем, чтобы обсудить детали сделки, а также условия кредита и программы Trade-in при необходимости. Затем следует онлайн-оплата. Забрать приобретение можно либо в одном из салонов, если в регионе они работают, либо заказать доставку на дом на эвакуаторе.

Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», интернет-торговлей в нашей стране занялось большинство автостроителей, предлагая, как минимум, выбрать машину, а также забронировать ее и внести предоплату. А вот провести покупку удаленно от начала до конца, готовы далеко не все. Узнать о всех тонкостях онлайн-автошопинга можно в эксклюзивном материале нашего портала.