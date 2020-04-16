Первые подробности о новейшей LADA Niva 2020

Бывшее ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» отныне называется АО «Лада Запад Тольятти», представляясь вазовской «дочкой». Универсальный внедорожник Chevrolet Niva лишился заокеанского модельного имени, и отныне он просто Niva.

Автомобиль полноценно интегрируется в продуктовую линейку LADA и даже обзаведется характерными для марки чертами. В частности, освеженная модель получит иксобразный дизайн передней части, а корме достанутся новые фонари.

Кроме того, ожидаются изменения в салоне. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, появится иного дизайна рулевое колесо, рычаг коробки передач и свежая отделка. Разумеется, не обойдутся без ретуши прочие элементы интерьера. Но куда интереснее, что рассматривается внедрение нового мультимедийного комплекса и целой россыпи ранее недоступных опций.

Напомним, что АВТОВАЗ выкупил у General Motors половину имевшихся в распоряжении американского концерна активов. Сборочное производство полностью перешло под контроль отечественного автогиганта.