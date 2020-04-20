Продажи Porsche в мире упали на 5%, дальше — больше

Отмечается, что в США продажи снизились на 19%, а в Китае на 17%. А это ведь одни из самых важных рынков сбыта немецких машин.

Зато неожиданно порадовала Европа, где за отчетный период отмечен рост, причем на целых 20%. Самой популярной моделью Porsche стал кроссовер Cayenne, чьи квартальные продажи составили 18417 штук.

Предположим, что во втором квартале производителя ждет более существенное падение. Ведь из-за пандемии коронавируса продажи машин по всему миру сейчас фактически встали. Так что во втором квартале можно ожидать более серьезного минуса и убытков. Причем, у всех производителей, а не только у Porsche.