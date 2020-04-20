Продажи Porsche в мире упали на 5%, дальше — больше

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Немецкий производитель премиальных автомобилей озвучил результаты первого квартала этого года. Согласно данным, мировые продажи Porsche упали в первом квартале на 5% и составили 53125 машин.

Отмечается, что в США продажи снизились на 19%, а в Китае на 17%. А это ведь одни из самых важных рынков сбыта немецких машин.

Зато неожиданно порадовала Европа, где за отчетный период отмечен рост, причем на целых 20%. Самой популярной моделью Porsche стал кроссовер Cayenne, чьи квартальные продажи составили 18417 штук.

Предположим, что во втором квартале производителя ждет более существенное падение. Ведь из-за пандемии коронавируса продажи машин по всему миру сейчас фактически встали. Так что во втором квартале можно ожидать более серьезного минуса и убытков. Причем, у всех производителей, а не только у Porsche.

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20 апреля 2020
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