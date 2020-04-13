5 ошибок автомобильных инженеров, за которые дорого платит покупатель

Ошибки случаются не только при проектировании бюджетных автомобилей. Их допускают и при создании дорогих моделей.
Берегите глаза
Скажем, у премиальных кроссоверов Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Volvo XC90 недостаточно хорошо продумана система крепления фар. В итоге, блок фары становятся легкой добычей для автоворов. Причем размах краж такой, что впору говорить об эпидемии. Умельцы придумывают разные способы защитить дорогущие фары от мошенников, но это удается не всегда.
Поэтому, лучше такие автомобили не оставлять на ночь на улице, а хранить в гараже. Заметим, что при этом с другими дорогими машинами,(скажем, с Range Rover) таких проблем нет. Да и владельцы седанов Audi, которые комплектуют лазерными фарами, могут спать спокойно.
Не тормозит!
У некоторых кроссоверов и даже рамных внедорожников задние тормозные шланги просто висят. Да так, что оторвать их на бездорожье никакого труда не составит. Да и трубки тормозной системы подчас не прикрыты пластиковым кожухом. Что повышает риск их повреждения на, например, колейной грунтовке.
Тепловой удар
При проектировании автомобиля крайне важно правильно расположить интеркулер, ведь он отвечает за охлаждение силового агрегата. Хитрость в том, что корректно установить массивный узел в подкапотном пространстве непросто. Поэтому, зачастую, инженеры монтируют его с правой стороны, рядом с колесом: то есть в самом грязном месте. В результате, внутренняя сторона интеркулера забивается грязью и он уже не может эффективно охлаждать двигатель. Со временем это может привести к перегреву мотора и дорогому ремонту.
Осторожно, кабель
Вспомним первые электромобили, в том числе и те, что попадали в нашу страну. Все они в обязательном порядке комплектуются силовым кабелем для подключения к розетке. Так вот, поначалу у этих кабелей не было фиксаторов. То есть можно было беспрепятственно отсоединить кабель прямо во время зарядки. Что породило массовое воровство кабелей в Европе, а так же рост случаев удара током.
Оторвать ухо
На многих легковых автомобилях буксировочные проушины стали располагать кое как. Их приваривают не к лонжерону, а к кузову. Скажем, под нишей, где лежит запасное колесо. Оторвать такое «ухо» в процессе вытаскивания автомобиля из грязи — плевое дело. А если трос при этом прилетит в лобовое стекло буксира — он может его разбить, а осколки поранят водителя.