5 ошибок автомобильных инженеров, за которые дорого платит покупатель

Ошибки случаются не только при проектировании бюджетных автомобилей. Их допускают и при создании дорогих моделей.

Берегите глаза

Скажем, у премиальных кроссоверов Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Volvo XC90 недостаточно хорошо продумана система крепления фар. В итоге, блок фары становятся легкой добычей для автоворов. Причем размах краж такой, что впору говорить об эпидемии. Умельцы придумывают разные способы защитить дорогущие фары от мошенников, но это удается не всегда.

Поэтому, лучше такие автомобили не оставлять на ночь на улице, а хранить в гараже. Заметим, что при этом с другими дорогими машинами,(скажем, с Range Rover) таких проблем нет. Да и владельцы седанов Audi, которые комплектуют лазерными фарами, могут спать спокойно.

Не тормозит!

У некоторых кроссоверов и даже рамных внедорожников задние тормозные шланги просто висят. Да так, что оторвать их на бездорожье никакого труда не составит. Да и трубки тормозной системы подчас не прикрыты пластиковым кожухом. Что повышает риск их повреждения на, например, колейной грунтовке.