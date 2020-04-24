Новый Cadillac Escalade стал еще длиннее

Фото из открытых источников
Удлиненную версию своего флагманского внедорожника Cadillac анонсировал еще во время премьеры нового поколения Escalade. Но сохранил интригу, как увеличение длины автомобиля скажется на его внешности. Сегодня мы об этом узнали.

Судя по первым фото, дизайнерам удалось ловко замаскировать прибавку длины в 40 сантиметров. Небольшие изменения в дизайне Escalade ESV заметны лишь в районе средних стоек кузова. Видно, что «лишние» сантиметры распределили между вторым рядом кресел и грузовым отсеком.

Кроме того, немного изменили хромированную отделку боковин кузова, которая доступна Escalade в некоторых комплектациях.

В плане техники — никаких новаций. Под капотом автомобиля работает 6,2-литровый бензиновый V8. Впервые появился и дизельный мотор. Речь идет о рядной «шестерке» Duramax, развивающая 280 л. с. Оба мотора работают вместе с 10-ступенчатым «автоматом».

В США за удлиненную версию просят 80 490 долларов. Если говорить про Россию, то думаем, что машину к нам обязательно привезут, ведь сейчас Escalade ESV прошлого поколения продают дилеры за 5 290 000 рублей. Весь вопрос — когда, ибо из-за пандемии коронавируса отечественный авторынок сейчас в критическом состоянии.

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24 апреля 2020
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