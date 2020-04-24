Новый Cadillac Escalade стал еще длиннее

Судя по первым фото, дизайнерам удалось ловко замаскировать прибавку длины в 40 сантиметров. Небольшие изменения в дизайне Escalade ESV заметны лишь в районе средних стоек кузова. Видно, что «лишние» сантиметры распределили между вторым рядом кресел и грузовым отсеком.

Кроме того, немного изменили хромированную отделку боковин кузова, которая доступна Escalade в некоторых комплектациях.

В плане техники — никаких новаций. Под капотом автомобиля работает 6,2-литровый бензиновый V8. Впервые появился и дизельный мотор. Речь идет о рядной «шестерке» Duramax, развивающая 280 л. с. Оба мотора работают вместе с 10-ступенчатым «автоматом».

В США за удлиненную версию просят 80 490 долларов. Если говорить про Россию, то думаем, что машину к нам обязательно привезут, ведь сейчас Escalade ESV прошлого поколения продают дилеры за 5 290 000 рублей. Весь вопрос — когда, ибо из-за пандемии коронавируса отечественный авторынок сейчас в критическом состоянии.