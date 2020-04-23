И паста ГОИ: три быстрых и дешевых способа убрать царапины со стекол автомобиля

«Мягкие» стекла — это, если хотите, современный тренд. Так производитель экономит и спорить с этим фактом глупо. Гораздо полезнее знать, как без ощутимых последствий для собственного кошелька убрать мелкие царапины со стекла. А делать это надо, ведь они сильно мешают. Скажем, на солнце царапины бликуют, мешая водителю. Ну а ночью свет фар встречных машин, отраженный множеством царапин, раздражает глаза и шофер быстро устанет.
Зубная паста
Проблему можно решить с помощью обычной зубной пасты. Ведь, по сути, это абразивный состав, которому под силу справиться с неглубокими царапинами.
Для начала нужно тщательно вымыть стекло и протереть насухо. Главное, чтобы на нем не осталось пыли, ведь растирая ее мелкие частички, можно сделать только хуже. После того, как «лобовуха» высохнет, наносим на ее поверхность пасту и начинаем растирать состав простой губкой для мытья посуды. Там где царапины, «проходимся» со средним усилием.
Этот способ поможет снять проблему на какое-то время, ведь паста смывается и царапины будут видны снова. Тем не менее, описанная процедура отсрочит их появление.
Сухая горчица с уксусом
Еще один народный способ, который может ненадолго избавить от царапин. Берем горчичный порошек, уксус и смешиваем оба ингридиента так, чтобы полученная субстанция напоминала густую сметану. Затем остается нанести состав на чистое стекло и отполировать сухой тканью. Эффект от такой обработки будет сильнее, нежели от зубной пасты. Но проживет подобная полировка не дольше, да и со сколами горчица, как и зубная паста, увы, не справится.
Паста ГОИ
Странное название переводится как Государстенный оптический институт, а сама паста представляет из себя брусок зеленого цвета. Ее выпускают под различными номерами. Чем выше номер, тем более абразивным является состав. Для полировки стекла подойдут пасты с номерами 1 или 2. Первую можно взять для легкой полировки, номер два подойдет для удаления царапин покрупнее.
Пасту №2 можно использовать для полировки заднего стекла хетчбэка или лифтбэка. Ведь там есть свой стеклоочиститель, а его щетку практически ни один владелец не меняет. И со временем там появляются глубокие царапины, «залатать» которые довольно трудно. А паста с этим справится.