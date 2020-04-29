Продвинутый автопилот может привести Audi A8 в суд

Предполагалось, что электроника Audi A8 сможет безопасно управлять автомобилем и без водителя при езде по автобанам. Умный ассистент вождения позволяет человеку убрать руки с руля и отвлечься от дороги. Например для того, чтобы посмотреть фильм. При необходимости в салоне раздастся сигнал, и человек снова возьмет «баранку» в руки. Но, похоже, реализовать задумку не получится, хотяи причины тут не в технике.

Как пишет издание Automotive News, немцы отказались от внедрения автопилота на нынешнем поколении «восьмерки», поскольку столкнулись с проблемами юридического плана. Законы ряда стран, где продают A8, запрещают эксплуатацию автопилотных машин. Власти до сих пор не пришли к единому выводу относительно безопасности автопилота третьего уровня.

Юристы Audi так же высказывают опасения по поводу внедрения подобной технологии. Их волнует вопрос, кто будет отвечать за возможную аварию. По некоторым данным, ответственность могут переложить на производителя, а не на водителя, который отвлекся от дороги. И, похоже, эти проблемы ждут всех автопроизводителей, работающих над созданием автопилотируемых машин. Чего, впрочем, и следовало ожидать.