ГАЗ начал продажи нового «бездорожника»

Как передает «Российская газета», новая модификация бортового «Садко Next» носит заводской индекс — C42A43. На официальном сайте о ней, правда, пока нет никакой информации, а вот в Сети первые фото уже появились.

В комплектацию, которая получила название PRO вошли кондиционер, дополнительный топливный бак, люк в крыше, фаркоп. А второй ряд представляет собой не отдельные кресла, а диван, который, судя по всему, можно превратить в полноценное спальное место. Кроме того, на машину предусмотрена возможность установки электрической лебедки и шноркеля.

По сведениям «РГ», за грузовик просят 2 650 000 рублей, а версия с лебедкой и шноркелем обойдется в 2 745 000 рублей.