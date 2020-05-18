Infiniti QX80 получил супершины и защиту от ручных гранат

Канадское ателье Inkas подготовило бронированную версию Infiniti QX80. В кузов автомобиля установили бронелисты, а стекла заменили на усиленные. Они представляют из себя многослойный блок, состоящий, собственно, из стекол, поликарбоната и упрочняющих пленок. Подобная конструкция способна защитить пассажиров от обстрела из автомата Калашникова, а так же от одновременного взрыва двух ручных осколочных гранат.

Кроме этого, разработчики дополнительно защитили блок управления двигателем и аккумулятор, а в штатные колеса установили специальные вставки, которые позволяют продолжить движение, даже если все шины пробиты.

Под возросшую массу автомобиля инженеры усилили подвеску и внесли изменения в тормозную систему. Ну а в качестве дополнительного оборудования предлагают установить сирену, системы пожаротушения и громкой связи.

Что касается силовой установки, то она осталась без изменений. Под капотом автомобиля, как прежде, работает 5,6-литровый V8 мощностью 405 л. с.

Цену броневика компания пока не озвучила, однако можно предположить, что за автомобиль такого класса попросят около 200 000 долларов, то есть более 14,5 миллионов рублей. Для подобных машин цена не рекордная.