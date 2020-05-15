Все ужасы иномарки от LADA: стоит ли покупать подержаный Datsun on-Do

Мы решили сосредоточиться на седане Datsun on-Do, потому как их больше на рынке, нежели хетчбеков mi-Do, а в техническом плане они схожи. Сейчас за 250 000 — 400 000 рублей можно купить автомобиль 2014—2016 годов выпуска с довольно небольшим пробегом — от 50 000 км. Разберемся, стоит ли это делать.

Кузов

Сама по себе машина довольно крепкая, да и качество покраски неплохое. Сколы на кузове встречаются редко. Проблемы могут ждать в салоне. Тут часто выходит из строя блок управления климатом. Это легко понять по тому, что охлажденный воздух вдруг вовсе перестал поступать в салон или начал дуть не туда, куда надо.

К сожалению, отремонтировать блок не получится. Придется менять на новый, а за него просят не меньше 3 000 рублей, плюс работа по замене.

Двигатель

Под капотом Datsun on-Do работают моторы LADA с ременным приводом ГРМ: 8-кла­панный, мощностью 87 л. с. и 16-кла­панный, отдачей 106 л. с. Обрыв ремня страшен лишь для владельца машины с 16-клапанным мотором, поскольку в этом случае клапаны встречаются с поршнями и двигателю грозит дорогой ремонт. У восьмиклапанника такой проблемы нет, потому как на поршнях есть специальные проточки, и обрыв ремня грозит водителю лишь поездкой на такси.

Нужно обратить внимание и на водяную помпу. «Ходит» она недолго, обычно 50 000 км. После чего клинит, что так же грозит обрывом ремня ГРМ. Так же часто выходят из строя катушки зажигания, датчики кислорода, массового расхода воздуха и темпера­туры.