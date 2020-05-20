BMW продает в России автомобили с небезопасными ремнями безопасности

Фото: BMW
На российском рынке объявляется отзыв автомобилей BMW, реализованных в период с января по май этого года. Причиной сервисной кампании стали дефектные ремни безопасности. Росстандарт рекомендует владельцам поскорее посетить официального дилера.

В технические центры приглашаются не очень-то счастливые обладатели BMW 8-й серии, зажигательной M8, а также кроссоверов Х3 М и Х4. Определить, подпадает ли автомобиль под отзыв можно по VIN-коду, указанному на сайте Росстандарта.

Как выяснилось, не исключен риск того, что ремень в нужный момент не натянется. Или наоборот, затянет грудную клетку и область шеи.

– Гарантировать соблюдение всех законодательных требований невозможно, — сообщает Росстандарт.

Звоночком может стать включенный индикатор непристегнутого ремня безопасности, даже когда он пристегнут. Впрочем, не стоит играть с судьбой — лучше записаться на прием к дилеру и устранить возможную неисправность.

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20 мая 2020
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