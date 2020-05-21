Nissan перезапустил производство в России на полную катушку

Правда, в российском офисе Nissan не исключают, что производство может быть «заморожено» вновь.

— Мы будем следить за восстановлением работы дилеров и уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел отыграть назад из-за пандемии. В связи с этим, мы не исключаем возможность повторной приостановки производства в июне в связи с низким спросом на рынке, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки в России Роман Скольский.

В настоящий момент на предприятии введены соответствующие меры для борьбы с возможным заражением, включая усиленный медицинский контроль и масштабную дезинфекцию.