Мошенники вынуждают россиян отказаться от покупки авто даже после отмены самоизоляции

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понимать: в условиях «коронакризиса» покупательская способность граждан упала ниже плинтуса. А чего еще ждать от простоя во всех сферах деятельности, повлекшего сокращение бюджетов и кадров, а заодно и повышение прайсов всего и вся? Скажем больше: у народа скоро и вовсе закончатся сбережения, а вместе с ними здоровье и нервы.

Говоря об автомобильном рынке, то еще чуть-чуть, и он достигнет своего дна. Несмотря на стагнацию, цены на новые машины продолжают расти: спасибо качелям курсов валют. Эксперты прочат падение продаж легковушек в стране едва ли не вдвое.

Как показал опрос портала «АвтоВзгляд», даже после окончания все этой истерии россияне не очень-то готовы бежать за машинами в автосалоны: 69% опрошенных считают, что посткризисный период станет «не лучшим временем для дорогостоящих покупок». Правда, 17% респондентов намерено таки приобрести новенький автомобиль, дабы избежать дополнительных затрат на ремонте и обслуживании.

Любопытно, что 13% принявших участие в нашем голосовании, отдадут предпочтение подержанному средству передвижения только ради желания избежать поездок на общественном транспорте. Кстати, спрос на вторичном авторынке уже рухнул на 50%.