Мошенники вынуждают россиян отказаться от покупки авто даже после отмены самоизоляции

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понимать: в условиях «коронакризиса» покупательская способность граждан упала ниже плинтуса. А чего еще ждать от простоя во всех сферах деятельности, повлекшего сокращение бюджетов и кадров, а заодно и повышение прайсов всего и вся? Скажем больше: у народа скоро и вовсе закончатся сбережения, а вместе с ними здоровье и нервы.
Говоря об автомобильном рынке, то еще чуть-чуть, и он достигнет своего дна. Несмотря на стагнацию, цены на новые машины продолжают расти: спасибо качелям курсов валют. Эксперты прочат падение продаж легковушек в стране едва ли не вдвое.
Как показал опрос портала «АвтоВзгляд», даже после окончания все этой истерии россияне не очень-то готовы бежать за машинами в автосалоны: 69% опрошенных считают, что посткризисный период станет «не лучшим временем для дорогостоящих покупок». Правда, 17% респондентов намерено таки приобрести новенький автомобиль, дабы избежать дополнительных затрат на ремонте и обслуживании.
Любопытно, что 13% принявших участие в нашем голосовании, отдадут предпочтение подержанному средству передвижения только ради желания избежать поездок на общественном транспорте. Кстати, спрос на вторичном авторынке уже рухнул на 50%.
Наши коллеги из «Авто Mail» тоже провели исследование, выяснив, готовы ли россияне покупать автомобили он-лайн? Согласно результатам опроса, 81% его участников откажутся от виртуального сервиса по приобретению «железного коня».
Понятное дело, что лучше увидеть машину своими глазами — так мотивировали свой отказ немногим больше 60% респондентов, еще 38% опасаются попасть на некачественный товар, а 26% — боятся активизировавшихся в интернетах мошенников.
Кстати, почти половина опрошенных считает, что на аферистов можно наткнуться и при оформлении электронной страховки, а 19% обеспокоены отсутствием ее бумажного подтверждения. Всего 22% принявших участие в опросе купили страховой полис он-лайн.