BMW показала новые тизеры обновленной «пятерки» и «шестерки» GT

«Шестерку» выпустили около трех лет назад. Модель можно считать наследницей Gran Turismo 5-й серии, поэтому плановое обновление она переживет одновременно с седаном.

Напомним, что «пятерка» и «шестерка» построены на одной платформе, они имеют общие силовые агрегаты и технологии.

Обе машины получат увеличенную решетку радиатора, измененный дизайн бамперов и новую оптику. Что касается силовых агрегатов, то пока известно, лишь о появлении подзаряжаемого гибрида 545e, силовая установка которого будет выдавать около 400 л. с.

Бензиновые и дизельные моторы, конечно же, тоже будут, но их мощность мы узнаем в момент премьеры, которая назначена на 27 мая, и пройдет в Южной Корее.