Все проблемы, с которыми можно столкнуться, покупая подержанный Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder, что в переводе означает «следопыт», в 2014 году лишился рамы и стал кроссовером. Поэтому именно модель третьего поколения с индексом кузова R51 можно считать настоящим рамным внедорожником.

В России немало подержанных экземпляров этой модели, потому и выбрать есть из чего. Скажем, дорестайлинговый автомобиль можно купить за 550 000—750 000 рублей, что вполне приемлемо по нынешним временам. Рестайлинговые машины (те, что выпущены после 2010 года) дороже. Тут цены начинаются от 900 000 рублей, поэтому обратим внимание на «дорестайл».

Кузов

Основную массу «Следопытов», которых сейчас продают на вторичном рынке, выпустили на заводе Nissan в Испании. Вероятно, поэтому кузов и раму должным образом не защитили от коррозии, так что ржавчина у «Пасфайндера» встречается часто. На многих машинах ржавеет и дверь багажника, задняя часть крыши, а также теряют товарный вид хромированные элементы.

Двигатель

Под капот дорестайлинговых машин устанавливали турбодизель рабочим объемом 2,5 л мощностью 174 л. с., а так же 4-литровый бензиновый атмосферник с отдачей в 269 л. с. Самый распространенный из них — 2,5-литровый мотор на тяжелом топливе. Это довольно надежный агрегат, который при должном обслуживании служит 400 000 километров. Но слабое место у него все же есть. — головка блока цилиндров. После долгой работы под нагрузкой или при перегреве появляются трещины в головке блока. Обычно проблемы возникают после 100—150 тыс. км. Проблема решается заменой головки блока, что неприятно, но не смертельно.