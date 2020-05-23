Все проблемы, с которыми можно столкнуться, покупая подержанный Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder, что в переводе означает «следопыт», в 2014 году лишился рамы и стал кроссовером. Поэтому именно модель третьего поколения с индексом кузова R51 можно считать настоящим рамным внедорожником.
В России немало подержанных экземпляров этой модели, потому и выбрать есть из чего. Скажем, дорестайлинговый автомобиль можно купить за 550 000—750 000 рублей, что вполне приемлемо по нынешним временам. Рестайлинговые машины (те, что выпущены после 2010 года) дороже. Тут цены начинаются от 900 000 рублей, поэтому обратим внимание на «дорестайл».
Кузов
Основную массу «Следопытов», которых сейчас продают на вторичном рынке, выпустили на заводе Nissan в Испании. Вероятно, поэтому кузов и раму должным образом не защитили от коррозии, так что ржавчина у «Пасфайндера» встречается часто. На многих машинах ржавеет и дверь багажника, задняя часть крыши, а также теряют товарный вид хромированные элементы.
Двигатель
Под капот дорестайлинговых машин устанавливали турбодизель рабочим объемом 2,5 л мощностью 174 л. с., а так же 4-литровый бензиновый атмосферник с отдачей в 269 л. с. Самый распространенный из них — 2,5-литровый мотор на тяжелом топливе. Это довольно надежный агрегат, который при должном обслуживании служит 400 000 километров. Но слабое место у него все же есть. — головка блока цилиндров. После долгой работы под нагрузкой или при перегреве появляются трещины в головке блока. Обычно проблемы возникают после 100—150 тыс. км. Проблема решается заменой головки блока, что неприятно, но не смертельно.
Бензиновый атмосферник так же довольно надежен. Единственная серьезная проблема, которая возникала у этого мотора — задиры в цилиндрах, которые появлялись из-за разрушения нейтрализатора. Керамическую пыль засасывало в цилиндры, вот и получалась проблема, которая выдавала себя повышенным расходом масла на угар.
Подвеска и рулевое управление
Нередко при проезде неровностей в рулевом управлении проявляются стуки. Это говорит о том, что карданчик рулевого вала нужно поменять на его модифицированный резинометаллический аналог. После этого, как правило, звуки пропадают.
Ну а ходовая часть довольно крепкая. Втулки и стойки переднего стабилизатора «ходят» примерно 80 000 км, ступичные подшипники — свыше 100 000—150 000 км. Примерно такой же ресурс шаровых опор, рулевых наконечников и тяг.
Покупать или нет
Nissan Pathfinder показал себя надежным внедорожником. Однако подержанный экземпляр надо выбирать очень тщательно. Ведь ржавчина на кузове или раме может быть довольно сильная, а потому кузовной ремонт будет вытягивать из владельца деньги.
Ну и, конечно же, необходима компьютерная диагностика мотора, особенно если собрались покупать машину с дизелем. Ведь некачественное топливо способно прикончить двигатель. Забьются грязью не только форсунки, но и выйдет из строя нейтрализатор. А это, как мы уже писали выше, чревато появлением задиров в цилиндрах.