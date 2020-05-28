Datsun все же уходит из России

Фото http:avtovolgograda.ru
Первые шаги стратегического плана альянса Renault-Nissan-Mitsubishi по выходу из кризиса ударили по России. Стало известно, что, оптимизируя расходы, Nissan решил вывести из нашей страны бренд Datsun.

Впрочем, первые слухи о том, что эта марка покинет наш рынок, впервые поползли еще в прошлом году, когда Nissan впервые серьезно заговорил о своих глобальных проблемах со сбытом и закрыл ряд производств. В частности, под раздачу попали японские заводы в Непале, ЮАР, и Индии с Индонезией. Вот и Datsun в России не спасло даже то обстоятельство, что в 2019 году его реализация показала некоторый рост — было продано 22 426 авто против 20 559 в 2018-м.

Очевидно, что принятое сейчас решение — прямое следствие программы, обнародованной на днях альянсом, согласно которому, в частности, главным игроком на российском рынке станет Renault, а остальные участники конгломерата будут ориентироваться на «французов». К тому же, убирая с рынка модели On-Do и Mi-Do, альянс явно поднимет продажи и без того сверхпопулярной в стране LADA Granta, что укрепит и позиции АВТОВАЗа, входящего в альянс, и всего альянса в целом.

Хотя, если вспомнить, что еще в апреле этого года Datsun mi-DO и on-DO получили новую комплектацию Black, то можно предположить, что Nissan все-таки до последнего пытался схранить свой бюджетный бренд в России. Увы, не получилось…

Производство Datsun на АВТОВАЗе прекратится в декабре 2020 года, однако, подчеркивают представители марки, «компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 000 владельцев Datsun через сеть дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений».

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28 мая 2020
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