Почему Renault не может уйти из России

– Но у Renault также есть исключительные ресурсы, исключительные технологии, мотивированные сотрудники, компетентные рабочие. Так что Renault может справиться с ситуацией и справится с ней. Таким образом, возникла настоятельная необходимость действовать и срочно определить стратегию для Renault. Это то, что президент группы Жан Доминик Сенар, которому мы полностью доверяем, делает с большим талантом. И теперь нам необходима более точная информация, что же это означает с точки зрения промышленных площадок и стратегического выбора производителя. Мы должны действительно определить стратегию выхода из кризиса, и для нас стратегия, которую мы считаем правильной для Renault, как государство-акционер, состоит в том, чтобы сделать Renault одним из самых технологически продвинутых производителей на планете, который будет лидером в производстве электромобилей. Это фактически включает в себя реорганизацию производственной цепочки во Франции и во всем мире, чтобы иметь возможность повысить эффективность и в конечном итоге производить больше автомобилей во Франции, но больше экологически безопасных транспортных средств…

Из этого президентского спича, подкрепленного чуть позже 8 млрд. бюджетных евро, выделенных на поддержку автомобильной промышленности страны, следует, что Renault, скорее всего, действительно будет вынуждена закрыть ряд предприятий за пределами Франции, сконцентрировавшись на производстве электромобилей и гибридов. Но вот что и где закрывать?