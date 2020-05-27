Почему Renault не может уйти из России

С одной стороны, все предпосылки к тому есть, поскольку одним из условий выдачи госкредита Эммануэль Макрон назвал достижение договоренностей между менеджментом автостроителя и профсоюзами. Речь, напомним, идет о том, что руководство Renault заявило о возможном закрытии четырех своих площадок во Франции, что автоматически приведет к массовым увольнениям. Чего, разумеется, французские власти допустить не хотят, поэтому подталкивают компанию к «единственно правильному» решению довольно резкими заявлениями.
Так, по словам г-на Макрона, «Renault может исчезнуть. Крупные производители автомобилей могут исчезнуть. Надо подходить к вопросу осознанно и говорить правду французам. Я никогда не скрывал серьезности кризиса и не скрываю серьезности ситуации с Renault». Сильно, согласитесь, сказано. Но сказано, заметим, политиком. Ищущим, с одной стороны, внимания и симпатий избирателей, а с другой — расположения бизнеса. Поэтому, покошмарив «системообразующее предприятие», г-н Макрон включает заднюю:
– Но у Renault также есть исключительные ресурсы, исключительные технологии, мотивированные сотрудники, компетентные рабочие. Так что Renault может справиться с ситуацией и справится с ней. Таким образом, возникла настоятельная необходимость действовать и срочно определить стратегию для Renault. Это то, что президент группы Жан Доминик Сенар, которому мы полностью доверяем, делает с большим талантом. И теперь нам необходима более точная информация, что же это означает с точки зрения промышленных площадок и стратегического выбора производителя. Мы должны действительно определить стратегию выхода из кризиса, и для нас стратегия, которую мы считаем правильной для Renault, как государство-акционер, состоит в том, чтобы сделать Renault одним из самых технологически продвинутых производителей на планете, который будет лидером в производстве электромобилей. Это фактически включает в себя реорганизацию производственной цепочки во Франции и во всем мире, чтобы иметь возможность повысить эффективность и в конечном итоге производить больше автомобилей во Франции, но больше экологически безопасных транспортных средств…
Из этого президентского спича, подкрепленного чуть позже 8 млрд. бюджетных евро, выделенных на поддержку автомобильной промышленности страны, следует, что Renault, скорее всего, действительно будет вынуждена закрыть ряд предприятий за пределами Франции, сконцентрировавшись на производстве электромобилей и гибридов. Но вот что и где закрывать?
География зарубежных производств марки впечатляет — Россия, Румыния, Испания, Турция, Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Марокко, Индия, а до недавнего времени и Китай, из которого на сегодняшний день французы уже почти ушли. Скорее всего, под раздачу могут попасть африканское и некоторые латиноамериканские площадки, хотя возможен отказ и от части французских мощностей.
Что касается России, то вряд ли французы откажутся от столь перспективного — даже в посткризисные времена — рынка. Особенно если учесть, что в прошлом году в нашей стране было продано почти 145 000 автомобилей Renault (+6% к 2018-му), а рыночная доля марки составила серьезные 8,2%. С другой стороны, нельзя забывать, что основную кассу бренду сделал Logan, а продажи остальных моделей не сильно, но просели (новейшее и весьма перспективное кросс-купе Arkana в расчет не берем, поскольку его продажи начались только в июле 2019-го). То есть в худшем случае можно ожидать сокращения продуктовой линеки. Хотя, увы, примеры GM и Ford, почти покинувших российский авторынок, не дают однозначно ответить о перспективах Renault в нашей стране.
Что же касается «зеленого» будущего компании, о котором так печется г-н Макрон, то оно внушает оптимизм. Ведь Renault всегда была одним из лидеров электромобилестроения. Хечбэк ZOE, минивэн Kangoo Z. E.. микроавтомобиль Twizy в том числе и в версии Cargo, плюс концептуальная пока еще модель Symbioz Demo со стопроцентным автопилотом — здесь бренд может дать фору многим автостроителям, А заодно и помочь своему президенту выполнить обещание выпускать, начиная с 2025 года, по одному миллиону экологических автомобилей. Правда, России этот «зеленый французский демарш» точно не коснется…
Но внушает оптимизм план, разработанный альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi для выхода из пике, который сегодня был представлен широкой публике. Согласно ему, в частности, в зону ответственности Renault вошла Россия, поскольку у ее моделей тут прослеживается явное конкурентное преимущество. Кроме того, что вполне ожидаемо, именно французы будут отвечать в альянсе за развитие направления беспилотников на базе Android, а так же за разработку электронной и электрической архитектуры автомобилей.