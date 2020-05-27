Почему Renault не может уйти из России

Фото avtosreda.ru
После того, как президент Франции заявил, что компания Renault может не получить крупный государственный кредит для выхода из непростой ситуации, вызванной как пандемией коронавируса, так и общемировым экономическим кризисом, эксперты заговорили о возможном закрытии заводов бренда по всему миру, включая российское производство. Насколько реален такой поворот событий, разобрался портал «АвтоВзгляд».

С одной стороны, все предпосылки к тому есть, поскольку одним из условий выдачи госкредита Эммануэль Макрон назвал достижение договоренностей между менеджментом автостроителя и профсоюзами. Речь, напомним, идет о том, что руководство Renault заявило о возможном закрытии четырех своих площадок во Франции, что автоматически приведет к массовым увольнениям. Чего, разумеется, французские власти допустить не хотят, поэтому подталкивают компанию к «единственно правильному» решению довольно резкими заявлениями.

Так, по словам г-на Макрона, «Renault может исчезнуть. Крупные производители автомобилей могут исчезнуть. Надо подходить к вопросу осознанно и говорить правду французам. Я никогда не скрывал серьезности кризиса и не скрываю серьезности ситуации с Renault». Сильно, согласитесь, сказано. Но сказано, заметим, политиком. Ищущим, с одной стороны, внимания и симпатий избирателей, а с другой — расположения бизнеса. Поэтому, покошмарив «системообразующее предприятие», г-н Макрон включает заднюю:

Фото faz.net

– Но у Renault также есть исключительные ресурсы, исключительные технологии, мотивированные сотрудники, компетентные рабочие. Так что Renault может справиться с ситуацией и справится с ней. Таким образом, возникла настоятельная необходимость действовать и срочно определить стратегию для Renault. Это то, что президент группы Жан Доминик Сенар, которому мы полностью доверяем, делает с большим талантом. И теперь нам необходима более точная информация, что же это означает с точки зрения промышленных площадок и стратегического выбора производителя. Мы должны действительно определить стратегию выхода из кризиса, и для нас стратегия, которую мы считаем правильной для Renault, как государство-акционер, состоит в том, чтобы сделать Renault одним из самых технологически продвинутых производителей на планете, который будет лидером в производстве электромобилей. Это фактически включает в себя реорганизацию производственной цепочки во Франции и во всем мире, чтобы иметь возможность повысить эффективность и в конечном итоге производить больше автомобилей во Франции, но больше экологически безопасных транспортных средств…

Из этого президентского спича, подкрепленного чуть позже 8 млрд. бюджетных евро, выделенных на поддержку автомобильной промышленности страны, следует, что Renault, скорее всего, действительно будет вынуждена закрыть ряд предприятий за пределами Франции, сконцентрировавшись на производстве электромобилей и гибридов. Но вот что и где закрывать?

Renault Arkana
Фото Renault.

География зарубежных производств марки впечатляет — Россия, Румыния, Испания, Турция, Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Марокко, Индия, а до недавнего времени и Китай, из которого на сегодняшний день французы уже почти ушли. Скорее всего, под раздачу могут попасть африканское и некоторые латиноамериканские площадки, хотя возможен отказ и от части французских мощностей.

Что касается России, то вряд ли французы откажутся от столь перспективного — даже в посткризисные времена — рынка. Особенно если учесть, что в прошлом году в нашей стране было продано почти 145 000 автомобилей Renault (+6% к 2018-му), а рыночная доля марки составила серьезные 8,2%. С другой стороны, нельзя забывать, что основную кассу бренду сделал Logan, а продажи остальных моделей не сильно, но просели (новейшее и весьма перспективное кросс-купе Arkana в расчет не берем, поскольку его продажи начались только в июле 2019-го). То есть в худшем случае можно ожидать сокращения продуктовой линеки. Хотя, увы, примеры GM и Ford, почти покинувших российский авторынок, не дают однозначно ответить о перспективах Renault в нашей стране.

Symbioz Demo
Фото Iav.com

Что же касается «зеленого» будущего компании, о котором так печется г-н Макрон, то оно внушает оптимизм. Ведь Renault всегда была одним из лидеров электромобилестроения. Хечбэк ZOE, минивэн Kangoo Z. E.. микроавтомобиль Twizy в том числе и в версии Cargo, плюс концептуальная пока еще модель Symbioz Demo со стопроцентным автопилотом — здесь бренд может дать фору многим автостроителям, А заодно и помочь своему президенту выполнить обещание выпускать, начиная с 2025 года, по одному миллиону экологических автомобилей. Правда, России этот «зеленый французский демарш» точно не коснется…

Но внушает оптимизм план, разработанный альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi для выхода из пике, который сегодня был представлен широкой публике. Согласно ему, в частности, в зону ответственности Renault вошла Россия, поскольку у ее моделей тут прослеживается явное конкурентное преимущество. Кроме того, что вполне ожидаемо, именно французы будут отвечать в альянсе за развитие направления беспилотников на базе Android, а так же за разработку электронной и электрической архитектуры автомобилей.

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27 мая 2020
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