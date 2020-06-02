Стартовали российские продажи обновленного Audi Q7

Рестайлинговый Audi Q7 появился в шоу-румах российских дилеров марки. Машина оснащена единственным мотором — 249-сильным дизельным V6 и полноприводной трансмиссией.
В базовой комплектации кроссовер оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодной оптикой, включая матричные фары, «электрическими» передними сиденьями, многофункциональным спортивным кожаным рулем, двухзонным климат-контролем, фирменной «мультимедийкой» MMI Radio plus с MMI touch response, камерой распознавания дорожной ситуации, камерой заднего вида, системой круиз-контроля, электроприводом крышки багажника.
Цена Audi Q7 стартует с уровня 4 805 000 рублей.
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