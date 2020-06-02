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Автопром Стартовали российские продажи обновленного Audi Q7 фото АвтоВзгляд

Audi объявила о выходе на российский рынок свежей версии своего Q7 с пяти- и семиместным салоном. Из-за коронавируса это событие состоялось практически на квартал позже запланированной изначально даты, сообщает портал «АвтоВзгляд».