Вкусы Азии: сравнительный тест кроссоверов Toyota RAV4 и Hyundai Tucson

Мы заранее предполагали, что указать на безусловного фаворита из «сладкой парочки» RAV4/Tucson нам вряд ли удастся. Поэтому сразу было решено сосредоточится на том, чтобы раскрыть «изюм» каждого из них — вдруг это кому-то поможет меньше ломать голову при выборе новой машины.
С точки зрения экстерьера, все с участниками теста более-менее понятно. RAV4 появился на российском рынке относительно недавно — осенью 2019-го. Tucson примерно на год старше и успел уже изрядно примелькаться на наших дорогах, поэтому его дизайн может показаться менее ярким. Хотя на самом деле это не так: достаточно начать предметно разглядывать конкретные элементы экстерьера машин, сопоставляя «морду» с «мордой», корму с кормой и так далее.
Тут же выяснится, что по степени «модности» машины примерно сопоставимы. А уж кому что больше по нраву: обводы головного света у Tucson или рубленные грани задних фонарей RAV4 — тут «у всех фломастеры разные». А вот внутри кроссоверы от Toyota и Hyundai отличаются изрядно. Хотя оба, в принципе, «в тренде». То есть каждый оснащен вертикально стоящим «телевизором» тач-скрина мультимедийки над центральной консолью.
Но в остальном все по-разному. Общее впечатление — у Tucson детали рабочего места водителя, да и вообще передняя часть салона оформлена в своего рода минималистическом стиле. Если коротко, то все тут выглядит как-то проще, чем у RAV4. И дело не только в том, что «японец» может похвастаться более навороченной приборкой с цветным дисплеем, на который можно вывести хоть текущую скорость, хоть распределение момента, передаваемого трансмиссией на все колеса. Эта «фишка» прикольная, но, как говорится, «на скорость не влияет». У Tucson показания «стрелочного» спидометра тоже можно лицезреть в цифровом виде на дисплее борткомпьютера между круглыми циферблатами «приборки». Пусть не так красочно, но видно же!
Тем не менее, в смысле дизайна «кореец» все-таки уступает «японцу». Хотя и это утверждение, на самом деле, более чем спорно и отдает вкусовщиной. Лично знаю несколько владельцев корейских машин, которые начинают плеваться желчью, едва заслышав словосочетание «дизайн Toyota».
С точки же зрения всяческих электронных «примочек», «японец» смотрится более продвинуто. Тут имеется хитрая система полного привода и противоугонная метка «T-Mark». По поводу последней японцы утверждают, что красть оснащенную ею машину вообще бессмысленно и эта «противоугонка» со временем появится вообще на всех российских Toyota — после «обкатки» на RAV4.
О чем точно не будет споров, так это о задней части салонов кроссоверов. Задние пассажиры в RAV4 явно чувствуют себя более вольготно, чем в Tucson. Это объяснимо: «японец» длиннее «корейца» примерно на 10 сантиметров. И багажное отделение в Toyota по этой же причине заметно объемнее — 580 литров при поднятых спинках сидений против 488 у Tucson.
И раз уж зашел разговор про габариты стоит отметить, что из-за более выраженных свесов кузова с Toyota на бездорожье приходится больше осторожничать. Tucson, конечно, тоже не составит конкуренцию какому-нибудь «Патриоту».Тем не менее, как показала практика, прохождение на нем ямок-канавок дается с меньшими затратами нервных клеток — благодаря «геометрии». При том, что дорожный просвет у «корейца» поменьше чем у конкурента — 182 мм против 195 у RAV4.
Надо сказать, что на асфальте Hyundai Tucson на фоне Toyota RAV4 ощущается как более «драйверская» машина. Заметим, что у нас на тесте оказались кроссоверы с атмосферными бензиновыми моторами одинаковой мощности — по 150 л. с. Трансмиссии у обоих полнопривоные. Только у RAV4 — вариатор, а у Tucson — 6-ступенчатый автомат. Любопытно, что при практически одинаковой снаряженной массе — чуть более 1,5 тонн, — по субъективным ощущениям RAV4 показался заметно более вальяжным и неповоротливым при сравнении с Tucson.
Особенно парадоксально это было ощущать зная, что в заводских технических характеристиках черным по белому написано: Hyundai Tucson в этой комплектации разгоняется до сотни за 11,8 секунды — вроде как на 0,8 сек. медленнее Toyota RAV4.
- Второй такой коробки как для RAV4 для Hyundai Tucson мы не нашли - все-таки не каждый день приходится забирать из магазина самосборные кровати. Для демонстрации транспортных возможностей «корейца» мы загрузили в него строительную складную лестницу длинной 1,7 метра. Судя по всему, если наклонить вперед спинку переднего пассажирского сиденья, двухметровый предмет можно увезти и на этой машине.фото АвтоВзгляд
Как может более быстрая (на бумаге) машина казаться медленной в жизни — загадка. Но тем не менее. Видимо, «автомат» Tucson шустрее работает, чем вариатор RAV4 при разгоне на более низких скоростях. Крайне интересно было бы ознакомиться с заводскими данными разгона обеих машин не до 100, а, скажем, до 60 км/ч. В этой номинации «кореец» наверняка выигрывает.
Да и с точки зрения маневренности и управляемости Tucson выглядит заметно интереснее RAV4. Управление острее, в повороты он заныривает охотнее, управляется в них просто и понятно. Руль, кстати, у «японца» ощутимо «длиннее» чем у «корейца» — при маневрировании в одинаковых условиях его приходится больше крутить.
А вот со звукозоляцией у детища Hyundai дела обстоят хуже — шума от колес в салон проникает гораздо больше, чем у его соперника. И в плане энергоемкости подвески «японей» выглядит предпочтительнее, заметно эффективнее и тише глотая ухабы при езде на большой скорости. Мягче и с меньшей амплитудой «прыгает» он и через лежачих полицейских.
В заключение скажем, что Hyundai Tucson в тестовой комплектации стоит около 2 млн. рублей, а Toyota RAV4 — порядка 2,3 млн. рублей. В активе «японца» более интересный дизайн интерьера, большие габариты и внутренние объемы салона, а также повышенный комфорт на ходу. «Кореец» же может похвастаться лучшей управляемостью, более живой динамикой и относительно высокой уверенностью при езде по грязи. А еще он дешевле почти на 300 000 рублей. На месте потенциального покупателя лично я бы всю голову сломал при таком выборе…