Вкусы Азии: сравнительный тест кроссоверов Toyota RAV4 и Hyundai Tucson

Мы заранее предполагали, что указать на безусловного фаворита из «сладкой парочки» RAV4/Tucson нам вряд ли удастся. Поэтому сразу было решено сосредоточится на том, чтобы раскрыть «изюм» каждого из них — вдруг это кому-то поможет меньше ломать голову при выборе новой машины.

С точки зрения экстерьера, все с участниками теста более-менее понятно. RAV4 появился на российском рынке относительно недавно — осенью 2019-го. Tucson примерно на год старше и успел уже изрядно примелькаться на наших дорогах, поэтому его дизайн может показаться менее ярким. Хотя на самом деле это не так: достаточно начать предметно разглядывать конкретные элементы экстерьера машин, сопоставляя «морду» с «мордой», корму с кормой и так далее.

Тут же выяснится, что по степени «модности» машины примерно сопоставимы. А уж кому что больше по нраву: обводы головного света у Tucson или рубленные грани задних фонарей RAV4 — тут «у всех фломастеры разные». А вот внутри кроссоверы от Toyota и Hyundai отличаются изрядно. Хотя оба, в принципе, «в тренде». То есть каждый оснащен вертикально стоящим «телевизором» тач-скрина мультимедийки над центральной консолью.