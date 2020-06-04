Mazda 3 может получить турбомотор и шильдик MPS

Mazda отказалась от турбированных моторов для «третьего» семейства модели еще несколько лет назад, сосредоточившись на развитии атмосферных двигателей с фирменной технологией Skyactive. Тем не менее, слухи о возвращении наддувных агрегатов появляются. Тем более, что у Mazda 3,которую подготовили для гоночной серии TCR, такой мотор уже есть.

По информации издания Japonlink, турбодвигатели появятся у Mazda 3 уже в следующем году. Причем, как на хетчбэке, так и на седане. Агрегат предложат исключительно с «автоматом», а привод у машин будет только полный.

Заметим, что пока все это только слухи, потому как официального подтверждения о возврате к турбомоторам Mazda не делала. Если это и произойдет, то только вместе с плановым рестайлингом модели.