Что сломается в машине, если проехать лужу медленно и аккуратно

Итак, на дороге образовалась огромная лужа, которую, что называется, не объехать. Многих водителей это абсолютно не пугает. Они сбрасывают скорость и форсируют преграду медленно и аккуратно. Забывая, что подобный «маневр» способен вывести из строя целый ряд узлов и агрегатов машины. Давайте разберемся, что конкретно.
Электроусилитель руля
У современных автомобилей, особенно спортивных, электроусилитель «баранки» устанавливают на рулевой рейке. Это наделяет машину острой управляемостью, но и сулит проблемы при форсировании даже неглубоких «водоемов». Дело в том, что механизм ЭУРа установлен очень низко и при проезде лужи его блок управления можно легко залить водой, что выведет узел из строя. Проблема, когда «баранку» вдруг стало тяжело крутить, хорошо знакома владельцам, например, авто марки BMW. Лечиться это только заменой ЭУРа, что очень накладно.
Жидкостной насос системы охлаждения
На многих авто такой жизненно важный агрегат, как электрический жидкостный насос системы охлаждения, так же расположен очень низко. И его тоже можно «искупать» в воде. Как правило, отказ насоса приводит к перегреву двигателя. Так что после проезда лужи следите за температурой охлаждающей жидкости. Если она начала расти — остановитесь и разберитесь в причинах.
Вентилятор системы охлаждения
У ряда премиальных автомобилей, дорожный просвет очень скромный, потому и основные агрегаты расположены низко. И при проезде лужи вода легко достает до вентилятора системы охлаждения. Если в этот момент электроника его включит, чтобы охладить мотор, вентилятор может переклинить или он вовсе обломит лопасти о воду. Ну а куда полетит пластиковый осколок — никому не известно. Если не повезет, может и срезать ремень вспомогательных агрегатов.
Редуктор
Если лужа большая и глубокая, вода может попасть в редуктор моста через сапун. Сразу вы это не почувствуете. Вода постепенно смешается с маслом, уменьшая его защитные свойства. Если после такого «купания» не поменять масло в редукторе, то через какое-то время он выйдет из строя.
Электрика
Попадание воды на любые датчики или разъемы пагубно отражается на работе бортовой системы автомобиля. Электроника выдает ошибки, появляются «глюки». Так что перед проездом особо сомнительной лужи откройте капот. Если у каких-то проводов нарушена изоляция, а расположены они низко, лучше не испытывать судьбу и не форсировать преграду, а объехать ее по другой дороге. Потеряете время, зато сохраните нервы и деньги.
Что делать
Так как поступить, если впереди лужа? Форсировать ее или нет? Если да — то на скорости или очень медленно? Для ответа на эти вопросы надо знать устройство автомобиля и его техническое состояние. В случе, у машины низкий дорожный просвет, то лучше не рисковать: есть риск залить агрегаты и остаться в луже надолго. Ну а коли у вас подготовленный внедорожник, у которого стоит шноркель, а сапуны выведены наверх — тогда даже очень глубокая лужа не станет преградой.
Поэтому всем автолюбителям советуем измерить клиренс своей машины. Когда он выше 180 мм, то лужи, что появились в городе после сильного ливня, можно преодолевать безболезненно. Но только черепашьим ходом.