Что сломается в машине, если проехать лужу медленно и аккуратно

Вентилятор системы охлаждения

У ряда премиальных автомобилей, дорожный просвет очень скромный, потому и основные агрегаты расположены низко. И при проезде лужи вода легко достает до вентилятора системы охлаждения. Если в этот момент электроника его включит, чтобы охладить мотор, вентилятор может переклинить или он вовсе обломит лопасти о воду. Ну а куда полетит пластиковый осколок — никому не известно. Если не повезет, может и срезать ремень вспомогательных агрегатов.

Редуктор

Если лужа большая и глубокая, вода может попасть в редуктор моста через сапун. Сразу вы это не почувствуете. Вода постепенно смешается с маслом, уменьшая его защитные свойства. Если после такого «купания» не поменять масло в редукторе, то через какое-то время он выйдет из строя.

Электрика

Попадание воды на любые датчики или разъемы пагубно отражается на работе бортовой системы автомобиля. Электроника выдает ошибки, появляются «глюки». Так что перед проездом особо сомнительной лужи откройте капот. Если у каких-то проводов нарушена изоляция, а расположены они низко, лучше не испытывать судьбу и не форсировать преграду, а объехать ее по другой дороге. Потеряете время, зато сохраните нервы и деньги.

Что делать

Так как поступить, если впереди лужа? Форсировать ее или нет? Если да — то на скорости или очень медленно? Для ответа на эти вопросы надо знать устройство автомобиля и его техническое состояние. В случе, у машины низкий дорожный просвет, то лучше не рисковать: есть риск залить агрегаты и остаться в луже надолго. Ну а коли у вас подготовленный внедорожник, у которого стоит шноркель, а сапуны выведены наверх — тогда даже очень глубокая лужа не станет преградой.

Поэтому всем автолюбителям советуем измерить клиренс своей машины. Когда он выше 180 мм, то лужи, что появились в городе после сильного ливня, можно преодолевать безболезненно. Но только черепашьим ходом.