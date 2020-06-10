Mercedes-Benz прощается с мощными версиями Maybach

В Европе и США экологи оказываются сильнее автомобильного лобби. Вот поэтому машины с мощными моторами постепенно начинают покидать рынки разных стран. К отправке на пенсию готовится и роскошный представительский седан Mercedes-Maybach S 650. Недавно немцы анонсировали его прощальную версию Night Edition, которую планируют выпустить тиражом всего в 15 экземпляров.

Напомним, что под капотом машины работает 6-литровый V12 мощностью 630 л. с. В паре с семиступенчатой трансмиссией 7G-Tronic Plus он способен разогнать седан до первой сони всего за 4,6 секунды.

Внешне эксклюзивный Maybach отличает глубокий черный окрас Obsidian Black и карбоновый спойлер на крышке багажника. А салон отделан карбоном и кожей. Все машины прощальной серии получили максимальный набор опций, которые есть у Maybach.