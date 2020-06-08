5 веских причин отказаться от покупки машины с «автоматом»

«Двухпедальный» автомобиль удобен в городе, особенно там, где плотный трафик. Не нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы переключить передачу. А еще «автомат» довольно вынослив. Он способен не только передавать большой крутящий момент от двигателя на колеса, но и выдерживать серьезные нагрузки при движении по бездорожью. Однако есть у такой «коробки» и минусы, которые нужно знать, если хотите купить машину с «автоматом».

Ограниченный запас прочности

Сегодня выпускают автоматические коробки, у которых разное количество ступеней. Начиная от классических «четырехступок» и заканчивая новейшими 10-скоростными. При этом сам агрегат инженеры стараются сделать компактнее и легче. А это неизбежно влечет за собой потерю запаса прочности. Поэтому забудьте о ресурсе агрегата в 250 000 км. У современных «многоступенчатых» трансмиссий запас прочности много меньше.

Не для быстрой езды

Особенности конструкции агрегата таковы, что при переключениях появляются характерные зависания разной продолжительности. Если водитель любит погонять, это будет его раздражать. Уж лучше выбрать «робот» с двумя сцеплениями. Он работает быстрее.