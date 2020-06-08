5 веских причин отказаться от покупки машины с «автоматом»

«Двухпедальный» автомобиль удобен в городе, особенно там, где плотный трафик. Не нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы переключить передачу. А еще «автомат» довольно вынослив. Он способен не только передавать большой крутящий момент от двигателя на колеса, но и выдерживать серьезные нагрузки при движении по бездорожью. Однако есть у такой «коробки» и минусы, которые нужно знать, если хотите купить машину с «автоматом».
Ограниченный запас прочности
Сегодня выпускают автоматические коробки, у которых разное количество ступеней. Начиная от классических «четырехступок» и заканчивая новейшими 10-скоростными. При этом сам агрегат инженеры стараются сделать компактнее и легче. А это неизбежно влечет за собой потерю запаса прочности. Поэтому забудьте о ресурсе агрегата в 250 000 км. У современных «многоступенчатых» трансмиссий запас прочности много меньше.
Не для быстрой езды
Особенности конструкции агрегата таковы, что при переключениях появляются характерные зависания разной продолжительности. Если водитель любит погонять, это будет его раздражать. Уж лучше выбрать «робот» с двумя сцеплениями. Он работает быстрее.
Потеря части мощности
Опять же из-за конструктивных особенностей трансмиссии, двигатель не в состоянии передать на колеса всю мощность и определенная ее часть теряется. Отсюда — невысокий КПД агрегата и повышенный расход топлива. Особенно у машин с четырехступенчатыми «коробками».
Высокие требования к обслуживанию
При правильной эксплуатации «автомат» может пройти без серьезных ремонтов более 200 000 километров. Но это если вовремя менять масло, фильтры и не увлекаться ездой по бездорожью. В противном случае, исправность «коробки» напрямую зависит от владельца. Иной «автомат» может не дотянуть и до 50 000 км.
Проблемы с буксировкой
Далеко не все автомобили с «автоматом» можно буксировать на гибкой сцепке (тросе). Если проигнорировать предписания производителя, агрегат можно и угробить. Поэтому перед буксировкой обязательно прочитайте инструкцию. Скорее всего, при поломке машины с «автоматом» придется вызывать эвакуатор, а это недешево.