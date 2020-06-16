В России открылся стол заказов на новый Land Rover Defender

Пока для нашего рынка выделена квота из 130 внедорожников. Впрочем, это не значит, что подобным тиражом и ограничатся поставки. Речь пока идет лишь о первой партии, подготовленной для предварительных заказов.

На первоначальном этапе Land Rover Defender будет доступен в двух вариантах исполнения — SE и HSE. Моторная гамма включает в себя мягкий гибрид на основе бензинового двигателя о шести цилиндрах, а также два наддувных дизеля, работающих в мощностном диапазоне от 200 до 240 сил.

По умолчанию автомобиль укомплектован пневмоподвеской, диодной оптикой, кожаным салоном, графическим щитком приборов и стереосистемой. За доплату можно получить вентилируемые кресла, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и целый букет вспомогательных опций.

Прайс-лист, как уже было сказано, начинается с отметки в 4 512 000 рублей.