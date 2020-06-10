Требую продолжения самоизоляции: видео тест-драйв Infiniti QX50

Фото и видео: АвтоВзгляд
Отличия дореформенного Infiniti QX50 от автомобиля нового модельного года найдет лишь самый преданный фанат, и то — днем с огнем. Однако на самом деле кроссовер изменился так же сильно, как наша с вами жизнь после пандемии коронавируса. Поставим ему диагноз…

Пока вся страна сидела на самоизоляции, а вместе с ней и на измене, мы клеили-меняли фотообои в студии и снимали видеоролики. Одним из них стал сюжет про освеженный кроссовер Infiniti QX50 — японский автомобиль, собранный мексиканцами для русского человека.

Отрадно, что за два с лишним года инженеры смогли «допилить» машину почти до безупречности. Отныне QX50 больше не назвать красивым «Ниссаном» в дорогой обертке. «Финик» действительно обособился и возмужал: теперь тут четкий, словно указы Собянина руль, куча опций и возможностей для персонализации. Подвески ведут себя не хуже, чем полицейские в режиме повышенной готовности — отрабатывают на «ура»! Правда, в отличие от гаишников, много мягче и деликатнее.

Впрочем, без ложечки дегтя все равно не обошлось. Все требования и претензии к автомобилю (и не только) можно узнать, посмотрев наш провокационно-социальный видео ролик.

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11 июня 2020
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