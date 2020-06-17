Пикап Ford Ranger превратится в Volkswagen Amarok следующего поколения

С 2022 года нынешнее поколение пикапа Volkswagen Amarok будет заменено новым, построенным на базе Ford Ranger. Его начнут выпускать на заводе американской компании в Сильвертоне, Южная Африка. Новый Amarok и Ranger станут отличаться только внешним дизайном и, как сказано в официальном сообщении представительства VW, «уникальными элементами интерфейса».

Со своей стороны, марка Volkswagen разработает для Ford городской развозной фургон на базе «каблучка» Caddy 5-го поколения, премьера которого состоялась в феврале текущего года. Потребителям его представят как Ford Transit Connect нового поколения. Выпуск модели начнется на польском заводе немецкой компании в Познани с 2021 года.

Кроме того, Volkswagen и Ford подписали соглашение о сотрудничестве в сегменте фургонов грузоподъемностью до одной тонны. Разработку и производство таких фургонов в интересах обоих брендов возьмет на себя концерн Ford.