Представлено новое поколение Mazda BT-50

Новый пикап Mazda BT-50 делит общую платформу с Isuzu D-Max. Это главная новость, поскольку раньше у автомобиля была «тележка» от Ford Ranger, который теперь, в свою очередь, станет двойником VW Amarok. Поэтому вместо американских моторов под капотом BT-50 теперь работает 3-литровый дизельный двигатель Isuzu мощностью 190 л. с. В пару к нему приставлены шестиступенчатая «механика» и «автомат». Не исключено, что вскоре Mazda объявит о появлении и других силовых агрегатах.

Габариты новинки следующие: длина — 5280 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1790 мм. А колесная база равна 3125 мм. То есть размеры BT-50 почти совпадают с донорским Isuzu D-Max. Что касается дизайна, то переднюю часть автомобиля оформили в стиле кроссовера CX-5, а вот в салоне многе осталили от Isuzu.

Прошлое поколение Mazda BT-50 какое-то время продавали в России, так что можно предположить, что в случае подъема отечественного авторынка японцы решаться вновь привести к нам свой новый «однотонник».