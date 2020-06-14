5 причин, почему не стоит покупать машину с вариатором

Основное достоинство вариатора — плавность работы, ведь передач у него нет. Крутящий момент от двигателя передается через ремень, который скользит по конусам, таким образом, меняя соотношение их оборотов. Но есть у CVT и довольно серьезные минусы. Вот пятерка основных.

Вялое ускорение

Конструктивные особенности трансмиссии таковы, что машина с CVT не может разогнаться быстро. Как бы водитель не продавливал педаль газа, ощущения, что автомобиль «тупит» не избежать. Плюс, мотор очень шумный на разгоне. Поэтому, такая трансмиссия не предназначена для быстрой езды. Более того, гонки резко снижают ресурс агрегата.

Нежная эксплуатация

Вариаторы не любят пробуксовок при стартах со светофоров и частого буксования в грязи при движении по бездорожью. В результате, трансмиссия перегревается. А ремень не переносит резких рывков. Из-за этого он постепенно растягивается, и CVT выходит из строя.

Частое обслуживание

Обычно производители рекомендуют менять масло в вариаторе раз в 60 000 км. А иные и вовсе пишут, что масло рассчитано на весь срок службы. Лучше этому не верить и менять масло чаще. Иначе продукты износа быстро «убьют» вариатор, а ремонтировать его дорого.